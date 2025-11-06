Сенсация вечера: скромный «Пафос» дожал «Вильярреал» и добыл первую победу в Лиге чемпионов

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Пафосом» и «Вильярреалом» завершился сенсацией — киприоты победили 1:0. Для клуба из одноименного города успех стал первым в истории на уровне главного еврокубка!
Перетерпели и удержали
Перед матчем мало кто верил в «Пафос» — подопечные Хуана Карседо еще не побеждали в этом розыгрыше Лиги чемпионов, дважды завершив встречи вничью и потерпев одно поражение. Да и вообще не побеждали — для киприотов заход в ЛЧ стал дебютным. Коэффициент у букмекеров на их успех против «Вильярреала» ожидаемо крутился около 10.
В целом первый тайм оправдывал ожидания — испанцы были активнее и дважды приблизились к голу. Но и только: пробить оборону «Пафоса» гостям не удалось, киприоты дисциплинированно оборонялись и оставили ворота нетронутыми.
Как и ожидалось, свой момент «Пафос» нашел на редком стандарте. На 47-й минуте хозяева подавали угловой, после которого защитник Деррик Люккассен прошил ворота Луиса Жуниора.
Сразу после этого «Вильярреал» захватил владение — но, как и в первом тайме, ничего не смог из него вынести. Хозяева были слишком хороши в защите и за оставшееся время допустили только один опасный момент. Победный счет удалось удержать — теперь на Кипре настоящий праздник, а на трибунах — песни.
Хороший год
Люккассен теперь в истории — именно его гол принес «Пафосу» первую победу в Лиге чемпионов. Напомним, в этом сезоне клуб дебютировал в главном еврокубке — сразу после того, как выиграл первое чемпионство. Судя по всему, у «Пафоса» вообще получается шикарный год — и точно самый лучший за 11-летнюю историю существования.
При этом команда Карседо пробивалась в ЛЧ буквально с боем — из 2-го квалификационного раунда. По пути «Пафос» одолел «Маккаби» из Тель-Авива (2:1 по сумме двух встреч), киевское «Динамо» (3:0) и «Црвену Звезду» (3:2).
На общем этапе до встречи с «Вильярреалом» киприоты не знали успеха — сыграли вничью с «Олимпиакосом» (0:0) и «Кайратом» (0:0), а также крупно влетели «Баварии» (1:5). Но время для первой победы пришло.
Интересно, что владеет «Пафосом» компания российского бизнесмена Сергея Ломакина — Total Sports Investments. Основанная другим нашим соотечественником — Романом Дубовым, TSI отвечает не только за «Пафос», но и за подмосковную «Родину». По сути, первую победу в Лиге чемпионов одержал совсем не чужой для России клуб — можно только порадоваться за его успехи.
Автор: Артем Белинин
Хуан Карлос Карседо
Марселино Гарсия Тораль
Деррик Люккассен
(Кен Сема)
46′
93
Неофитос Михаил
7
Фелипе Бруну
26
Иван Шуньич
5
Давид Гольдар
30
Влад Драгомир
23
Деррик Люккассен
69′
4
Давид Луиз
12
Кен Сема
72′
2
Костас Пилеас
88
Филипе Пепе
78′
11
Жажа
17
Мислав Оршич
78′
33
Оливейра Андерсон Силва
8
Домингуш Кина
87′
25
Бруну Ланга
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
19
Николя Пепе
8
Хуан Фойт
12
Ренату Вейга
76′
18
Пап Гей
90′
23
Серхи Кардона
63′
24
Альфонсо Педраса
20
Альберто Молейро
56′
6
Манор Соломон
10
Даниэль Парехо
63′
14
Санти Комесанья
22
Айосе Перес
63′
7
Жерар Морено
9
Жорж Микаутадзе
56′
21
Тани Олувасейи
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти