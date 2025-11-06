Сенсация вечера: скромный «Пафос» дожал «Вильярреал» и добыл первую победу в Лиге чемпионов

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.65
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.65
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.53
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.52
П2
5.23
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.13
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.14
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.59
П2
6.92
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.74
П2
2.97
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.60
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2

Сенсация вечера: скромный «Пафос» дожал «Вильярреал» и добыл первую победу в Лиге чемпионов

Исторический день для кипрского клуба.

Источник: Reuters

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Пафосом» и «Вильярреалом» завершился сенсацией — киприоты победили 1:0. Для клуба из одноименного города успех стал первым в истории на уровне главного еврокубка!

Перетерпели и удержали

Перед матчем мало кто верил в «Пафос» — подопечные Хуана Карседо еще не побеждали в этом розыгрыше Лиги чемпионов, дважды завершив встречи вничью и потерпев одно поражение. Да и вообще не побеждали — для киприотов заход в ЛЧ стал дебютным. Коэффициент у букмекеров на их успех против «Вильярреала» ожидаемо крутился около 10.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 5.11.2025, 20:45
Пафос
1
Вильярреал
0

В целом первый тайм оправдывал ожидания — испанцы были активнее и дважды приблизились к голу. Но и только: пробить оборону «Пафоса» гостям не удалось, киприоты дисциплинированно оборонялись и оставили ворота нетронутыми.

Как и ожидалось, свой момент «Пафос» нашел на редком стандарте. На 47-й минуте хозяева подавали угловой, после которого защитник Деррик Люккассен прошил ворота Луиса Жуниора.

Сразу после этого «Вильярреал» захватил владение — но, как и в первом тайме, ничего не смог из него вынести. Хозяева были слишком хороши в защите и за оставшееся время допустили только один опасный момент. Победный счет удалось удержать — теперь на Кипре настоящий праздник, а на трибунах — песни.

Источник: Reuters

Хороший год

Люккассен теперь в истории — именно его гол принес «Пафосу» первую победу в Лиге чемпионов. Напомним, в этом сезоне клуб дебютировал в главном еврокубке — сразу после того, как выиграл первое чемпионство. Судя по всему, у «Пафоса» вообще получается шикарный год — и точно самый лучший за 11-летнюю историю существования.

При этом команда Карседо пробивалась в ЛЧ буквально с боем — из 2-го квалификационного раунда. По пути «Пафос» одолел «Маккаби» из Тель-Авива (2:1 по сумме двух встреч), киевское «Динамо» (3:0) и «Црвену Звезду» (3:2).

На общем этапе до встречи с «Вильярреалом» киприоты не знали успеха — сыграли вничью с «Олимпиакосом» (0:0) и «Кайратом» (0:0), а также крупно влетели «Баварии» (1:5). Но время для первой победы пришло.

Интересно, что владеет «Пафосом» компания российского бизнесмена Сергея Ломакина — Total Sports Investments. Основанная другим нашим соотечественником — Романом Дубовым, TSI отвечает не только за «Пафос», но и за подмосковную «Родину». По сути, первую победу в Лиге чемпионов одержал совсем не чужой для России клуб — можно только порадоваться за его успехи.

Автор: Артем Белинин

Пафос
1:0
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Alphamega Stadium
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Пафос
Деррик Люккассен
(Кен Сема)
46′
Составы команд
Пафос
93
Неофитос Михаил
7
Фелипе Бруну
26
Иван Шуньич
5
Давид Гольдар
30
Влад Драгомир
23
Деррик Люккассен
69′
4
Давид Луиз
12
Кен Сема
72′
2
Костас Пилеас
88
Филипе Пепе
78′
11
Жажа
17
Мислав Оршич
78′
33
Оливейра Андерсон Силва
8
Домингуш Кина
87′
25
Бруну Ланга
Вильярреал
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
19
Николя Пепе
8
Хуан Фойт
12
Ренату Вейга
76′
18
Пап Гей
90′
23
Серхи Кардона
63′
24
Альфонсо Педраса
20
Альберто Молейро
56′
6
Манор Соломон
10
Даниэль Парехо
63′
14
Санти Комесанья
22
Айосе Перес
63′
7
Жерар Морено
9
Жорж Микаутадзе
56′
21
Тани Олувасейи
Статистика
Пафос
Вильярреал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
5
18
Удары в створ
2
5
Угловые
2
3
Фолы
12
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти