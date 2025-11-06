«Манчестер Сити» разгромил дортмундскую «Боруссию», Фоден сделал дубль

У хозяев сделал дубль Фил Фоден, по одному мячу на счету Эрлина Холанна и Раяна Шерки. Единственный гол гостей забил Вальдемар Антон.
«Манчестер Сити» поднялся на четвертое место в таблице общего этапа ЛЧ с 10 очками, «Боруссия» идет на 12-й строчке с 7 очками.
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет дома с «Байером», а «Боруссия» примет на своем поле «Вильярреал».
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Нико Ковач
Голы
Манчестер Сити
Фил Фоден
(Тиджани Рейндерс)
22′
Эрлин Холанн
(Жереми Доку)
29′
Фил Фоден
(Тиджани Рейндерс)
57′
Райан Шерки
90+1′
Боруссия Д
Вальдемар Антон
(Юлиан Рюэрсон)
72′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
14
Нико Гонсалес
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
33
Нико О`Райли
85′
86′
21
Райан Аит Нури
26
Савио
78′
79′
3
Рубен Диаш
11
Жереми Доку
79′
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Холанн
86′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
79′
10
Райан Шерки
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
4
Нико Шлоттербек
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
15′
8
Феликс Нмеча
5
Рами Бенсебаини
66′
7
Джоб Беллингем
9
Серу Гирасси
66′
13
Паскаль Грос
20
Марсель Забитцер
66′
17
Карни Чуквуэмека
27
Карим Адейеми
81′
21
Фабиу Силва
14
Максимилиан Байер
66′
23
Эмре Джан
Статистика
Манчестер Сити
Боруссия Д
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
18
12
Удары в створ
11
4
Угловые
4
4
Фолы
11
17
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти