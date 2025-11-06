Гвардиола играет от обороны — и побеждает. «Ман Сити» расправился с «Боруссией» в блестящем стиле

Конечно, «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» — бойцы из разных весовых категорий, которые в этом сезоне решают совсем не одинаковые задачи. У «шмелей» наверняка в планах прописано участие в немецкой чемпионской гонке, но в ЛЧ от них вряд ли кто-то ожидает чего-то серьезного. Нико Ковач поставил сбалансированный футбол с акцентом на быстрые переходы, который, в отличие от романтичного подхода Нури Шахина, пока приносит результат. Есть в составе и очень интересные люди вроде Гирасси, Брандта, Байера, Адейеми и Шлоттербека. Но тянет ли этот подбор исполнителей для серьезной борьбы в сильнейшем клубном турнире мира?..
Вообще в последние сезоны ответ казался однозначным — нет. Но это не мешало дортмундцам удивлять в главном еврокубке, а в 2024-м и вовсе выйти в финал. В нынешней кампании «Боруссия» до среды забивала очень много (по четыре мяча в первых трех турах), но и пропускала достаточно (7 голов), поэтому встреча с «Ман Сити» обещала много обоюдной остроты.
«Горожане» наконец-то возвращают лучшую форму: пять побед в шести матчах в преддверии встречи с «Боруссией» говорили сами за себя. Да и состав Пеп Гвардиола может выбирать, как душе угодно — недоступны оказались лишь Матео Ковачич и Родри. Можно ли сказать, что в составе вышли все лучшие? Вряд ли, так как на лавке остались титаны вроде Рубена Диаша, Бернарду Силвы и Омара Мармуша. Зато на острие появился Эрлинг Холанн, для которого «Боруссия» совсем не чужая команда — именно отсюда он в 2022-м переехал в Манчестер.
Интересно, что этим вечером норвежец выполнял примерно те же функции, что когда-то в Дортмунде: много бегал без мяча, прессинговал, открывался за спины, причем начинал спринты чуть ли не из центра поля. Это следствие глобальных перемен в «Сити». Гвардиола уже не первый раз сознательно отказывается от владения и отдает мяч сопернику. Теперь «горожане» возвращают владение не так высоко, зато появляется простор для того, чтобы разбежаться. А уж тех, кто умеет отдать тонкую передачу вразрез, в этом клубе всегда хватало.
Вот и сейчас «Сити» начал, немного притаившись: откатывался в средний и даже низкий блок, не прессинговал до чужой вратарской. И это работало, так как футболисты «Боруссии» как будто не понимали, как правильно доставить мяч в опасную зону на Гирасси. Пробовали расшатать по флангам — глубоко отрабатывали Доку и Савиньо, пытались пройти через центр — упирались в Фодена, Нико и Рейндерса.
Ну, а хозяева жалили очень эффективно. Особенно старался Савиньо, который со своим дриблингом и рывками будет сниться в страшных снах крайнему защитнику «Боруссии» Свенссону. На противоположном фланге Доку терзал Рюэрсона. Но счет открыл Фоден. Фил уже на 11-й минуте опасно приложился издали — сильно, но с шансами для Кобеля. Тут же «золотой мальчик» английского футбола пробил на исполнение волшебной левой — аккуратно под дальнюю штангу.
И вот тут включился Холанн. Сначала норвежец создал момент для партнера — продавил защитников и выкатил на свободного О’Райли, но молодой защитник не смог пробить так неотразимо, как наверняка получилось бы у самого Эрлинга. Впрочем, уже через минуту скандинавский бомбардир выступил в привычной для себя роли наконечника — дождался вторую волну атаки и нашел свободное пространство в убойной зоне, где встретил прострел от Доку. И кто сказал, что футбол от обороны — это скучно? Ну, а у Холанна очередной рекорд — теперь он первый в истории ЛЧ футболист, которому удалось забить в пяти матчах подряд за три разных клуба.
«Боруссия» в эти минуты смотрелась откровенно блекло. Старался что-то придумать разве что Карим Адейеми, который несколько раз продрался сквозь Йошко Гвардиола и однажды даже заставил Джанлуиджи Доннарумму тащить. Но этого было откровенно мало, особенно когда футболисты «Сити» ловят кураж. Во втором тайме английская команда стала больше походить на саму себя — больше владения, комбинаций, передач на третьего. Но два фактора остались неизменными.
Первый — турбированный Савиньо, который продолжал терроризировать левый фланг обороны «Боруссии». Второй — блестящие дальние удары Фодена. На 57-й минуте эта комбинация сработала вновь: бразилец спровоцировал возврат мяча, а англичанин неотразимо пробил в дальний угол. Запахло разгромом — и по делу.
Дортмундцы пытались атаковать, но по большей части вязли в центре поля, так как «Сити» банально не включал высокий прессинг. Моменты все же появлялись — на 66-й минуте спас Доннарумма, а на 72-й центральный защитник Антон даже отквитал один мяч.
Несколько моментов «шмели» создали и после этого — однажды голкиперу «МС» даже пришлось выручать в подкате, выбежав за пределы штрафной. Но точку в матче все-таки поставили хозяева — на 90+1-й минуте хлестко пробил Райан Шерки.
Отличная победа «Сити», доказавшего — можно оставаться зрелищным даже в таком стиле.
Автор: Марк Бессонов
Хосеп Гвардиола
Нико Ковач
Фил Фоден
(Тиджани Рейндерс)
22′
Эрлин Холанн
(Жереми Доку)
29′
Фил Фоден
(Тиджани Рейндерс)
57′
Райан Шерки
90+1′
Вальдемар Антон
(Юлиан Рюэрсон)
72′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
14
Нико Гонсалес
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
33
Нико О`Райли
85′
86′
21
Райан Аит Нури
26
Савио
78′
79′
3
Рубен Диаш
11
Жереми Доку
79′
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Холанн
86′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
79′
10
Райан Шерки
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
4
Нико Шлоттербек
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
15′
8
Феликс Нмеча
5
Рами Бенсебаини
66′
7
Джоб Беллингем
9
Серу Гирасси
66′
13
Паскаль Грос
20
Марсель Забитцер
66′
17
Карни Чуквуэмека
27
Карим Адейеми
81′
21
Фабиу Силва
14
Максимилиан Байер
66′
23
Эмре Джан
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти