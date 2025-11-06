Гвардиола играет от обороны — и побеждает. «Ман Сити» расправился с «Боруссией» в блестящем стиле

И вот тут включился Холанн. Сначала норвежец создал момент для партнера — продавил защитников и выкатил на свободного О’Райли, но молодой защитник не смог пробить так неотразимо, как наверняка получилось бы у самого Эрлинга. Впрочем, уже через минуту скандинавский бомбардир выступил в привычной для себя роли наконечника — дождался вторую волну атаки и нашел свободное пространство в убойной зоне, где встретил прострел от Доку. И кто сказал, что футбол от обороны — это скучно? Ну, а у Холанна очередной рекорд — теперь он первый в истории ЛЧ футболист, которому удалось забить в пяти матчах подряд за три разных клуба.