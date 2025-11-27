Ричмонд
«Ливерпуль» разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, один из голов забил бывший футболист «Спартака» Гус Тиль.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Английский «Ливерпуль» со счетом 1:4 дома проиграл нидерландскому ПСВ в матче пятого этапа общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Иван Перишич (6-я минута, с пенальти), бывший игрок «Спартака» Гус Тиль (56), Коухаиб Дриух (73, 90+1). У проигравших отличился Доминик Собослаи (16).

«Ливерпуль» набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. ПСВ с 8 очками располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с итальянским «Интером», ПСВ примет испанский «Атлетико». Обе встречи пройдут 9 декабря.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Ливерпуль
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСВ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Петер Бос
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
16′
ПСВ
Иван Перишич
6′
Гус Тил
(Мауро Жуниор)
56′
Коухаиб Дриош
73′
Коухаиб Дриош
(Сержиньо Дест)
90+1′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
8
Доминик Собослаи
6
Милош Керкез
17
Кертис Джонс
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
17′
22
Юго Экитике
61′
9
Александер Исак
5
Ибраима Конате
76′
14
Федерико Кьеза
ПСВ
32
Матей Коварж
8
Сержиньо Дест
2
Анасс Салах-Эддин
34
Исмаэль Сайбари
23
Джоуи Верман
17
Мауро Жуниор
22
Йерди Схаутен
3
Ярек Гасеровски
20
Гус Тил
69′
9
Рикардо Пепи
27
Деннис Ман
89′
19
Эсмир Байрактаревич
5
Иван Перишич
69′
11
Коухаиб Дриош
Статистика
Ливерпуль
ПСВ
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
27
9
Удары в створ
9
6
Штанги, перекладины
1
1
Угловые
11
4
Фолы
9
9
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти