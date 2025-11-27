«Ливерпуль» разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Английский «Ливерпуль» со счетом 1:4 дома проиграл нидерландскому ПСВ в матче пятого этапа общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Иван Перишич (6-я минута, с пенальти), бывший игрок «Спартака» Гус Тиль (56), Коухаиб Дриух (73, 90+1). У проигравших отличился Доминик Собослаи (16).
«Ливерпуль» набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. ПСВ с 8 очками располагается на 15-й строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с итальянским «Интером», ПСВ примет испанский «Атлетико». Обе встречи пройдут 9 декабря.
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Арне Слот
Петер Бос
Доминик Собослаи
16′
Иван Перишич
6′
Гус Тил
(Мауро Жуниор)
56′
Коухаиб Дриош
73′
Коухаиб Дриош
(Сержиньо Дест)
90+1′
25
Георгий Мамардашвили
8
Доминик Собослаи
6
Милош Керкез
17
Кертис Джонс
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
17′
22
Юго Экитике
61′
9
Александер Исак
5
Ибраима Конате
76′
14
Федерико Кьеза
32
Матей Коварж
8
Сержиньо Дест
2
Анасс Салах-Эддин
34
Исмаэль Сайбари
23
Джоуи Верман
17
Мауро Жуниор
22
Йерди Схаутен
3
Ярек Гасеровски
20
Гус Тил
69′
9
Рикардо Пепи
27
Деннис Ман
89′
19
Эсмир Байрактаревич
5
Иван Перишич
69′
11
Коухаиб Дриош
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти