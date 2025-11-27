Футболист «Реала» Мбаппе забил четыре гола в матче Лиги чемпионов

АФИНЫ, 27 ноября. /ТАСС/. Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе забил четыре гола в гостевом матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 4:3. Мбаппе отличился на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах.
«Реал» одержал на общем этапе четвертую победу. Команда набрала 12 очков. В активе «Олимпиакоса» 2 очка.
В следующем матче Лиги чемпионов «Реал» 10 декабря примет английский «Манчестер Сити». «Олимпиакос» 9 декабря на выезде сыграет с казахстанским «Кайратом».
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Georgios Karaiskakis
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар
Хаби Алонсо
Голы
Олимпиакос П
Шикинью
(Аюб Эль-Кааби)
8′
Мехди Тареми
(Сантьяго Эссе)
52′
Аюб Эль-Кааби
(Габриэл Стрефецца)
81′
Реал
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
22′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
24′
Килиан Мбаппе
(Эдуардо Камавинга)
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
60′
Составы команд
Олимпиакос П
88
Константинос Тзолакис
3
Франсиско Ортега
40′
10
Желсон Мартинш
9
Аюб Эль-Кааби
45
Панайотис Рецос
96
Христос Музакитис
23
Марселу де Алмейда Родиней
71′
20
Коштинья
56
Даниэл Поденсе
71′
27
Габриэл Стрефецца
22
Шикинью
28′
99
Мехди Тареми
5
Лоренсо Пирола
62′
4
Жюлиан Бьянкон
14
Дани Гарсия
46′
32
Сантьяго Эссе
Реал
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
23
Ферлан Менди
10
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
15
Арда Гюлер
56′
61′
5
Джуд Беллингем
7
Винисиус Жуниор
90′
20
Франсиско Гарсия
17
Рауль Асенсио
73′
21
Браим Диас
6
Эдуардо Камавинга
23′
46′
19
Дани Себальос
Статистика
Олимпиакос П
Реал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
8
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
5
Фолы
12
7
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти