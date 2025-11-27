ПСЖ со счетом 5:3 обыграл «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 5:3 обыграл английский «Тоттенхэм» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Витинья (45-я, 53-я и 76-я минуты), Фабиан Руис (59), Вильяан Пачо (65). У проигравших отличились Ришарлисон (35) и Рандаль Коло-Муани (50, 72). Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. На третьей компенсированной минуте красную карточку получил защитник ПСЖ Люка Эрнандес.
ПСЖ набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 8 очками располагается на 16-й строчке. В следующем матче ПСЖ 10 декабря на выезде сыграет с испанским «Атлетиком», «Тоттенхэм» днем ранее примет чешскую «Славию».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Луис Энрике
Томас Франк
Витор Феррейра Витинья
(Квентин Нджанту)
45′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
53′
Фабиан Руис
(Жоау Невеш)
59′
Вильян Пачо
65′
Витор Феррейра Витинья
76′
Ришарлисон
(Рандаль Коло Муани)
35′
Рандаль Коло Муани
50′
Рандаль Коло Муани
73′
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
8
Фабиан Руис
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
46′
21
Люка Эрнандез
90+3′
17
Витор Феррейра Витинья
90′
6
Илья Забарный
47
Квентин Нджанту
79′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
56′
19
Ли Кан Ин
7
Хвича Кварацхелия
79′
10
Усман Дембеле
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
37
Микки ван де Вен
30
Родриго Бентанкур
17
Кристиан Ромеро
9
Ришарлисон
24
Джед Спенс
84′
13
Дестини Удоджи
29
Пап Метар Сарр
84′
7
Хави Симонс
15
Лукас Бергвалль
45+2′
76′
6
Жоау Пальинья
14
Арчи Грэй
76′
20
Мохаммед Кудус
39
Рандаль Коло Муани
84′
28
Вильсон Одобер
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти