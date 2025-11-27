Ричмонд
«Порту» разгромил «Ниццу» в матче Лиги Европы

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы между «Порту» (Португалия) и «Ниццей» (Франция).

Источник: Getty Images

Встреча завершилась разгромной победой португальского клуба со счетом 3:0.

Дублем отличился Габриэль Вейга, забив на 1-й и 33-й минутах матча. Еще один гол на свой счет записал Самуэль Агехова — 61-я минута.

После этой игры «Порту» занимает 6-е место в таблице с 10 очками в активе, «Ницца» — 0 очков и последнее место.

Порту
3:0
Первый тайм: 2:0
Ницца
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
27.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
do Dragao
Главные тренеры
Франческо Фариоли
Франк Эз
Голы
Порту
Габриэль Вейга
1′
Габриэль Вейга
33′
Самуэль Агехова
61′
Составы команд
Порту
99
Диогу Кошта
5
Алберту Кошта
74
Франсишку Моура
11
Пепе
13
Пабло Росарио
4
Якуб Кивер
8
Виктор Фрохольдт
73′
86
Родриго Мора
10
Габриэль Вейга
81′
6
Стивен Эуштакиу
22
Алан Варела
46′
5
Ян Беднарек
77′
9
Самуэль Агехова
73′
26
Люк де Йонг
27
Дениз Гюль
68′
17
Борха Сайнс
90′
Ницца
80
Йеванн Диуф
2
Али Абди
33
Антуан Менди
78′
26
Мелвин Бард
24
Шарль Ванхутте
52′
11
Морган Сансон
92
Жонатан Клосс
79′
37
Койо Пепра Оппонг
4
Бонфим Коста Сантос Данте
79′
47
Тиагу Говея
25
Мохамед-Али Шо
68′
6
Хишам Будауи
10
Софьян Диоп
68′
21
Исак Янссон
9
Терем Моффи
68′
90
Кевин Карлос Оморуй
Статистика
Порту
Ницца
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
5
8
Удары в створ
3
0
Угловые
4
3
Фолы
16
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Матей Юг
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти