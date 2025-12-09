Задачи со звездами: как российские легионеры заканчивают год в еврокубках

На этой неделе завершается еврокубковый год в трех главных турнирах Старого Света — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Заключительные два тура общих этапов команды проведут уже в новом году. С кем сыграют наши футболисты и какие шансы у их клубов пройти в плей-офф? Подробнее — в материале «Известий».
Матвей Сафонов (ПСЖ)
С кем и когда играет: Лига чемпионов, «Атлетик» (г), 10 декабря, 23:00
В минувшем туре французской Лиги 1 свершилось знаменательное событие — впервые в этом сезоне в составе ПСЖ с первых минут на поле вышел Матвей Сафонов. «Ренн» особо не тревожил оборону парижан (всего два удара в створ и итоговые 0:5), но дважды выручить команду россиянину удалось, вистов он набрал.
В Лиге чемпионов у ПСЖ всё шикарно: второе место, разница мячей +11 и всего одна потеря очков в турнире (поражение от «Баварии»). Самые грозные соперники уже позади, а график у действующего обладателя трофея вполне приятный — нестабильный «Атлетик», середняк «Спортинг» и теряющий очки через матч «Ньюкасл». Можно попытаться побороться с «Арсеналом» за первенство на общем этапе.
В преддверии еврокубкового матча появление нашего соотечественника в воротах — одна из главных интриг вечера среды. Даст ли Луис Энрике второй шанс подряд Матвею?
Александр Головин («Монако»)
С кем и когда играет: Лига чемпионов, «Галатасарай» (д), 9 декабря, 23:00
«Монако» в этом сезоне продолжает удивлять. Последние три матча закончились так: ничья 2:2 с «Пафосом» в ЛЧ, минимальная победа над ПСЖ (1:0) и проигрыш «Бресту» из второй половины таблицы (0:1). Во вторник надо попытаться укротить шторм и взять максимум очков с турецким клубом. Французский коллектив Себастьяна Поконьоли и так балансирует на грани топ-24, а следующие соперники вообще не внушают оптимизма — мадридский «Реал» и «Ювентус».
Александр Головин полноценно вернулся в старт команды и даже поучаствовал голевым пасом в победе над чемпионом Франции. Хавбек точно выйдет в старте на «Галатасарай».
Егор Сорокин («Кайрат»)
С кем и когда играет: Лига чемпионов, «Олимпиакос» (д), 9 декабря, 18:30
Казахстанский клуб потихоньку прощается с мечтой о преодолении общего этапа. Перед шестым туром «Кайрат» находится на предпоследнем месте с одним очком (сыграли 0:0 с «Пафосом»). Матч с «Олимпиакосом» — последняя возможность зацепиться за надежду на топ-24. У греков в ЛЧ тоже не всё гладко, с двумя очками они всего на пару строчек выше желто-черных.
Уже в следующем году у «Кайрата» Сорокина будут «Брюгге», обыгравший «Барселону», и «Арсенал», располагающийся на первой строчке, — дополнительная мотивация победить ближайшего соперника из Греции.
Никита Хайкин («Буде-Глимт»)
С кем и когда играет: Лига чемпионов, «Боруссия» Дортмунд (г), 10 декабря, 23:00
Чемпион Норвегии пока не оправдывает статус главной темной лошадки Лиги чемпионов, которым его наградили еще до старта турнира. «Буде-Глимт» идет в пятерке худших команд розыгрыша, хотя начинал с двух ничьих. Но потом посыпался, проиграв «Галатасараю», «Монако» и «Ювентусу». Еще и чемпионство на финише упустил, отстав от «Викинга» на одно очко.
Помимо того, что «Боруссия» в любом случае выйдет на матч явным фаворитом, у норвежцев не будет главного бонуса — домашнего стадиона за полярным кругом. Дортмундцы сейчас шестые и забили 17 мячей, больше только у ПСЖ (19) — Хайкину придется сильно постараться.
Даниил Худяков («Штурм»), Наир Тикнизян («Црвена Звезда»)
С кем и когда играет: Лига Европы, «Штурм» — «Црвена Звезда», 11 декабря, 20:45
«Штурм» отчаянно пытается влезть в заветный круг команд, которые дальше отправятся бороться за трофей Лиги Европы. Пока выходит с переменным успехом — четыре очка после пяти туров. В чемпионате вообще закончили осень провально — всего две победы в семи играх. Из-за этого отдали первую строчку «Зальцбургу».
Худяков наконец-то полностью восстановился от травмы руки и потихоньку начал набирать форму. Пока за вторую команду. Но всё не так радостно: в пяти матчах Даниил пропустил девять голов, а его «Штурм II» идет в зоне вылета во втором австрийском дивизионе.
В этом же матче сыграет и Наир Тикнизян. У его «Црвены Звезды» дела получше — победы над «Лиллем» и румынским ФКСБ позволили запрыгнуть на 22-е место. Сам Наир постоянно выходит в стартовом составе.
Магомед Оздоев, Федор Чалов (ПАОК)
С кем и когда играет: Лига Европы, «Лудогорец» (г), 11 декабря, 20:45
Месяц назад греки закончили свою победную поступь — не теряли очки во всех турнирах на протяжении семи матчей, чтобы начать новую: после 1:2 от «Панатинаикоса» в чемпионате ПАОК не знает поражений с 23 ноября. Игра с «Лудогорцем» — шанс не только продлить успех, но и закрепиться в верхней половине таблицы перед заключительными играми. Пока черно-белые на 17-м месте.
Оздоев с семью мячами остается лучшим бомбардиром команды в греческой Суперлиге. В ЛЕ пока открыть счет голам не выходит, смог только однажды ассистировать с «Янг Бойз» (4:0). Чалов всё еще запасной игрок атаки — в ноябре сыграл чуть больше 40 минут, а в двух последних матчах остался на скамейке. Но в Лиге Европы появляется постоянно, ждем Федора и в матче с «Лудогорцем».
Никита Иосифов («Целе»)
С кем и когда играет: Лига конференций, «Риека» (г), 11 декабря, 23:00
В предыдущем туре словенский клуб впервые проиграл в этом сезоне Лиги конференций — чешской «Сигме» (1:2). Но даже так «Целе» остался в тройке лидеров, уступая одно очко турецкому «Самсунспору» и французскому «Страсбуру». Хорватская «Риека» не должна стать препятствием — ближайший соперник команды Иосифова находится на 21 строчку ниже.
Никита — основной футболист «Целе». В этом сезоне оформил 8+7 в 30 матчах во всех турнирах и обратил на себя внимание «Спартака». Иосифов был в академии красно-белых с 2013 по 2018 год, и москвичи якобы не прочь вернуть себе заблиставшего воспитанника.
Дмитрий Кияшов