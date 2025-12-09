Задачи со звездами: как российские легионеры заканчивают год в еврокубках

«Монако» в этом сезоне продолжает удивлять. Последние три матча закончились так: ничья 2:2 с «Пафосом» в ЛЧ, минимальная победа над ПСЖ (1:0) и проигрыш «Бресту» из второй половины таблицы (0:1). Во вторник надо попытаться укротить шторм и взять максимум очков с турецким клубом. Французский коллектив Себастьяна Поконьоли и так балансирует на грани топ-24, а следующие соперники вообще не внушают оптимизма — мадридский «Реал» и «Ювентус».