Обошлись без Салаха: «Ливерпуль» побеждает на фоне грандиозного скандала

Мало того, что результаты у дорогущего «Ливерпуля» удручающие, так еще внутри команды начались конфликты. В центре внимания СМИ оказался египетский нападающий «красных» Мохамед Салах, главная звезда мерсисайдцев последних лет. В интервью Sky Sports футболист обрушился на руководство клуба после того, как в трех последних играх оставался в запасе, а в двух из них так и не вышел на поле. Салах вынес сор из избы, выразив разочарование своим нынешним положением в «Ливерпуле» и обвинил «красных» в неблагодарности («Я сделал так много для клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне, а теперь сижу на скамейке и не знаю почему»). Африканец уверен, что его хотят сделать козлом отпущения и свалить всю вину за провальную осень.