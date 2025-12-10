Обошлись без Салаха: «Ливерпуль» побеждает на фоне грандиозного скандала

Английский «Ливерпуль» на выезде смог одолеть итальянский «Интер» в рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча не запомнилась большим количеством опасных моментов, однако принесла «красным» важнейшие три очка на фоне не лучшего выступления в главном клубном турнире Старого Света и скандала, который прямо сейчас приковывает к победителям Английской премьер-лиги (АПЛ) ненужное внимание.
Об этой и других играх вторника в ЛЧ рассказываем в нашем обзоре.
Скучнейшее шоу в Милане
Мало того, что результаты у дорогущего «Ливерпуля» удручающие, так еще внутри команды начались конфликты. В центре внимания СМИ оказался египетский нападающий «красных» Мохамед Салах, главная звезда мерсисайдцев последних лет. В интервью Sky Sports футболист обрушился на руководство клуба после того, как в трех последних играх оставался в запасе, а в двух из них так и не вышел на поле. Салах вынес сор из избы, выразив разочарование своим нынешним положением в «Ливерпуле» и обвинил «красных» в неблагодарности («Я сделал так много для клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне, а теперь сижу на скамейке и не знаю почему»). Африканец уверен, что его хотят сделать козлом отпущения и свалить всю вину за провальную осень.
Что немаловажно, Салах вступил в открытую конфронтацию с Арне Слотом, заявив, что у него «были хорошие отношения с главным тренером, но неожиданно никаких отношений не осталось». Как отреагировали на демарш боссы «красных»? Они встали на сторону рулевого — Салах не вошел в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов против «Интера» и остался в Англии.
В общем, разгромленный парой неделей ранее «Ливерпуль» (дома «влетел» нидерландскому ПСВ 1:4) в Италии как будто не ждало ничего хорошего… Да и «Интер» в прошлом туре фанатов разочаровал, впервые проиграл в нынешнем розыгрыше ЛЧ, не дотерпев во встрече с мадридским «Атлетико». Так центральное противостояние игрового дня стало битвой двух грандов, жаждавших реабилитироваться за неудачи.
Правда, реабилитироваться у «Ливерпуля» получилось, ведь «Интер» в родных стенах разочаровал. В первом тайме хозяевам испортили картину две вынужденные замены: игру не смогли продолжить Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. Зато повезло в эпизоде с пропущенным голом: судьи долго смотрели видеоповтор, и все же отменили мяч Ибраима Конате — VAR подтвердил, что «Ливерпуль» забил не по правилам из-за едва заметной игры рукой Юго Экитике.
Но уже во втором тайме видеоповтор гостям помог. И принес чуть более активному «Ливерпулю» победу в громком по афише, но унылом по игре матче. В самой концовке встречи Алессандро Бастони завалил Флориана Вирца, а Доминик Собослаи расстрелял Яна Зоммера с 11-метровой отметки.
Отыграться «Интер» как будто и не хотел, потерпев второе поражение кряду.
Миланцы с 12 очками хоть и остаются в топ-8, но уже завтра рискуют откатиться в зону стыковых матчей. «Ливерпуль» (8 баллов) там окажется однозначно, однако успех в Италии не только напомнит фанатам о статусе парней Слота, но и отвлечет прессу от разборок с разбушевавшимся Салахом.
Осечка «Челси» и камбэки «Барсы» и «Баварии»
Обратим внимание и на другие матчи не самого насыщенного на большие встречи вторника.
«Бавария» потерпела историческое первое поражение в сезоне от лондонского «Арсенала» в прошлом туре, а в этом была близка к тому, чтобы уступить снова. Но спаслась: мюнхенцы на своем поле за полчаса до конца матча с португальским «Спортингом» не просто отыгрались после автогола Йозуа Киммиха, но и вырвали победу — 3:1. У чемпионов Германии отличились Серж Гнабри, юный воспитанник Леннарт Карль (на минуточку, самый молодой автор трех голов в истории ЛЧ) и Джонатан Та.
Удалось спастись и «Барселоне», которой пришлось попотеть на «Камп Ноу». Франкфуртский «Айнтрахт» забил первым, однако первые голы защитника (!) Жюля Кунде за каталонцев в Лиге чемпионов прибили сенсацию.
После великого разгрома «Барсы» в Лондоне «Челси» взял и неожиданно проиграл в Италии! Вели «синие» в счете благодаря голу Жоао Педро в первом тайме, однако во второй половине встречи «Аталанта» забила два и сотворила главную сенсацию футбольного вечера. Клуб из Бергамо врывается в тройку лидеров в турнирной таблице. «Монако», за который выступает игрок сборной России Александр Головин, принимал турецкий «Галатасарай». И взял три очка, несмотря на промазанный пенальти, — Фоларин Балоган забил единственный мяч на 68-й минуте. Что касается нашего Головина, то россиянин был заменен ближе к концу матча.
«Кайрат» проиграл пять раз в шести турах Лиги чемпионов. Во вторник казахстанцы в жуткий мороз в Астане уступили со счетом 0:1 «Олимпиакосу». Кстати, для греков это первая победа в ЛЧ сезона-2025/26.Также во вторник бельгийский «Юнион» дома не выстоял против французского «Марселя» (2:3), действующий победитель Лиги Европы «Тоттенхэм» (Англия) разгромил со счетом 3:0 «Славию» (Чехия), а ПСВ после сенсации в Ливерпуле дома проиграл «Атлетико» — 1:3.
Что нас ждет в среду?
- «Карабах» (Азербайджан) — «Аякс» (Нидерланды);
- «Вильярреал» (Испания) — «Копенгаген» (Дания);
- «Ювентус» (Италия) — «Пафос» (Кипр);
- «Бенфика» (Португалия) — «Наполи» (Италия);
- «Байер» (Германия) — «Ньюкасл» (Англия);
- «Атлетик» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);
- «Брюгге» (Бельгия) — «Арсенал» (Англия);
- «Боруссия» (Германия) — «Будё-Глимт» (Норвегия);
- «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия).
Автор: Иван Орехов
Кристиан Киву
Арне Слот
Доминик Собослаи
88′
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
87′
11
Луис Энрике
23
Николо Барелла
10
Лаутаро Мартинес
13′
15
Франческо Ачерби
31′
31
Янн Биссек
32
Федерико Димарко
83′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
11′
7
Петр Зелиньски
22
Генрих Мхитарян
57′
83′
8
Петар Сучич
9
Маркус Тюрам
83′
14
Анж-Йоан Бонни
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
73′
22
Юго Экитике
39′
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
2
Джо Гомес
68′
12
Конор Брэдли
9
Александер Исак
68′
7
Флориан Вирц
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти