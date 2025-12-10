Минские динамовцы пробились в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

После поражения в первом матче третьего квалификационного раунда от тбилисских динамовцев со счетом 0:2 сегодня в повторном поединке белорусы взяли реванш с таким же результатом, а в серии послематчевых пенальти оказались точнее — 4:2. Жеребьевка 1/16 финала пройдет завтра в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, а матчи состоятся
В стартовом круге квалификации подопечные Сергея Яромко победили по сумме двух поединков футболистов казахстанского клуба «Ордабасы». В первой игре в Шымкенте была зафиксирована ничья — 1:1, а во втором матче минчане одержали победу с результатом 2:0. Во втором раунде белорусы прошли болгарский «Лудогорец». В первой игре в Разграде динамовцы уступили хозяевам с минимальной разницей в счете — 0:1, а потом взяли реванш — 2:0.
Два предыдущих сезона подряд минское «Динамо» добиралось только до второго отборочного раунда. Год назад динамовцы сначала дважды победили армянский «Пюник» из Еревана (4:2, 2:1), а потом уступили хорватскому клубу «Локомотив» из Загреба (1:2, 0:0). В 2023 году минчане одолели по сумме двух встреч «Лудогорец» (0:1, 2:0), а затем проиграли немецкому «Майнцу» (1:1, 1:2).
В прошлом сезоне победителем Юношеской лиги УЕФА в третий раз в истории стала испанская «Барселона». Два титула у английского «Челси», по одному в активе австрийского «Зальцбурга», испанского «Реала», греческого «Олимпиакоса», нидерландского «Алкмара», португальских «Бенфики» и «Порту».