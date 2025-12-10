Минские динамовцы пробились в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

В стартовом круге квалификации подопечные Сергея Яромко победили по сумме двух поединков футболистов казахстанского клуба «Ордабасы». В первой игре в Шымкенте была зафиксирована ничья — 1:1, а во втором матче минчане одержали победу с результатом 2:0. Во втором раунде белорусы прошли болгарский «Лудогорец». В первой игре в Разграде динамовцы уступили хозяевам с минимальной разницей в счете — 0:1, а потом взяли реванш — 2:0.