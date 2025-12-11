Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Сафонов отстоял «на ноль» в матче Лиги чемпионов за ПСЖ

ПСЖ сыграл вничью с испанским «Атлетиком».

Источник: AP 2024

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде со счетом 0:0 сыграл вничью с испанским «Атлетиком» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу.

Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут матча. Россиянин провел второй матч в сезоне и второй подряд — «на ноль». Ранее в чемпионате Франции ПСЖ с Сафоновым в воротах дома обыграл «Ренн» (5:0).

После шести туров ПСЖ, являющийся действующим победителем Лиги чемпионов, набрал 13 очков. У «Атлетика» — 5 очков. В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с португальским «Спортингом» 20 января, «Атлетик» на следующий день в гостях встретится с итальянской «Аталантой».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Атлетик
0:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
10.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Сан-Мамес
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Луис Энрике
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
7
Алехандро Беренгер
48′
10
Нико Уильямс
3
Даниэль Вивиан
17
Юри Берчиче
12
Хесус Аресо
73′
2
Андони Горосабель
8
Ойан Сансет
73′
30
Алехандро Рего
11
Горка Гурусета
62′
20
Унаи Гомес
90+3′
18
Микель Хаурегисар
27′
73′
31
Асьер Йерро
16
Иньиго Руис де Галаррета
78′
6
Микель Весга
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
30′
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
62′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
78′
9
Гонсалу Рамуш
5
Маркиньос
46′
6
Илья Забарный
Статистика
Атлетик
ПСЖ
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
9
18
Удары в створ
1
5
Угловые
4
6
Фолы
21
4
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти