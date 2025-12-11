Энрике: «ПСЖ» испытывал большие трудности против интенсивного прессинга «Атлетика»

«Напряженный матч, очень трудный, особенно первый тайм. Несмотря ни на что, у нас были очень хорошие моменты, и “ПСЖ” мог выиграть этот матч. Мы хорошо начали, но все равно испытывали большие трудности против интенсивного прессинга соперника. Мы понимали, что они сбавят темп по ходу матча, и воспользовались этим, создали несколько голевых моментов, но победить не удалось. Мы создавали моменты, но Унай Симон был великолепен. Атмосфера была невероятной, как и ожидалось. “Атлетик” оказывал большое давление. По такой игре они должны были набрать больше очков», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.