Сафонов доказал, что соответствует уровню «ПСЖ». Достаточно ли этого, чтобы убедить Энрике?

Несколько дней спустя состоялся второй матч Сафонова в сезоне — в Лиге чемпионов на выезде против «Атлетика». И здесь уже нападающие со своей первостепенной обязанностью не справились, голов Париж так и не придумал. Не то чтобы хозяева создавали какую-то особенную угрозу, но 0,77 предотвращенных голов вратарь все же накопил. Честно говоря, не очень понятно, откуда статистические ресурсы взяли такое число, потому что единственный удар басков в створ даже до ворот, наверное, с трудом долетел бы, хоть и наносился с убойной позиции. Впрочем, имеем что имеем.