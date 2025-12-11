Сафонов доказал, что соответствует уровню «ПСЖ». Достаточно ли этого, чтобы убедить Энрике?

«Надо научиться это признавать и говорить. Мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Потому что, ну, кого мы обманываем? Но ты можешь признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять. Я как раз-таки принял и стараюсь находить в себе силы каждую тренировку на то, чтобы поменять ситуацию», — заявил Матвей Сафонов в недавнем выпуске подкаста Федора Смолова.
В принципе, все по делу. С приходом Шевалье россиянин правда превратился в железно второго номера «ПСЖ». Нет, он и при Доннарумме в прошлом сезоне первым не был, но играл заметно чаще. К наступлению декабря 2024 года Сафонов провел шесть официальных матчей за команду Луиса Энрике, а нынешнюю зиму встретил с бескомпромиссным нулем.
Матвей не выражал публичного недовольства и продолжал трудиться, ожидая возможности выйти на поле, которая ему наконец подвернулась ввиду травмы лодыжки основного вратаря, полученной в конце ноября. Почти семимесячную паузу в выступлениях за клуб прервала домашняя встреча с крепким «Ренном» в чемпионате Франции. К тому моменту соперник Парижа шел на серии побед длиной в четыре матча, а на выезде не знал поражений аж с лета. Потихоньку даже претензии на зону Лигу чемпионов начали прорезаться. В общем, причин для опасений хватало.
В действительности же сложилось совсем иначе — гранд просто без шансов прибил оппонента 5:0. Сафонов смотрелся уверенно и оформил два спасения, одно из которых, невероятно эффектное и тяжелое на 28-й минуте, предвосхитило голевую атаку на открытие счета. То есть именно сейв значительно повлиял на дальнейшее развитие событий. Не идеальной остается ситуация с передачами, но с коротким пасом у россиянина проблем никаких — принимает правильные решения, не дрожит и действует почти без брака. Сложности только с длинными выносами — три точных из восьми.
Самое важное, что отсутствуют явные ошибки. Голкипер совершенно не производит впечатления резервиста и не дает партнерам оснований излишне переживать во время оборонительных периодов. Ощутил это и сам Матвей: «У меня не было ни капли сомнений — ни в своих действиях, ни в действиях партнеров. Чувствовал уверенность и понимал, что от меня требуется и что я должен делать».
Собственно, публичная похвала от главного тренера тоже не родилась бы на ровном месте: «Мне очень понравилось, как он проявил себя. Его самоотверженность, профессионализм, отдача — все было великолепно. Он справился». В восторге остались и болельщики «ПСЖ», которые утопили социальные сети в комплиментах и призывах почаще выпускать россиянина.
Несколько дней спустя состоялся второй матч Сафонова в сезоне — в Лиге чемпионов на выезде против «Атлетика». И здесь уже нападающие со своей первостепенной обязанностью не справились, голов Париж так и не придумал. Не то чтобы хозяева создавали какую-то особенную угрозу, но 0,77 предотвращенных голов вратарь все же накопил. Честно говоря, не очень понятно, откуда статистические ресурсы взяли такое число, потому что единственный удар басков в створ даже до ворот, наверное, с трудом долетел бы, хоть и наносился с убойной позиции. Впрочем, имеем что имеем.
Главное, что Матвей опять выглядел собранным, не терял концентрации и активно участвовал в розыгрышах. Портал Sofascore поставил голкиперу оценку 7,7, тем самым сделав его лучшим футболистом команды и третьим среди всех игроков. С точки зрения психологии необходимо акцентировать внимание еще вот на чем — Сафонов снова с «сухарем», как и с «Ренном».
Резюмируем, чем обернулись два появления россиянина в воротах «ПСЖ». Он ни разу не пропустил, заслужил восхищение тренера и фанатов, исполнил одно фантастическое спасение, вовлекался в построение атак и в целом соответствовал уровню окружения. Разве реально справиться лучше? Кажется, это максимум из того, на что можно рассчитывать.
Дальше возникает закономерный вопрос: а как реагировать, если Шевалье восстановится и вновь наглухо усадит на лавку Сафонова? В первую очередь самому Матвею, конечно, наши переживания (а у кого-то их вовсе нет) тут ни в какое сравнение не идут. Он проявил терпение и, как подчеркнул Энрике, профессионализм, причем не впервые. Сафонов ведь и летом не жаловался, когда его откровенно выдавливали из клуба. Потом — смиренно тренировался и изучал сиденья «Парк де Пренс». И в результате, добившись выхода на поле, продемонстрировал достойную, качественную и без преувеличений классную игру.
К тому же не стоит забывать, что Шевалье вообще-то прямо с первых матчей начал грубо ошибаться, а иногда происходила абсолютная фантастика в плохом смысле — во встрече с «Барселоной», к примеру, Люка пропустил один мяч и не совершил ни одного спасения, хотя ударов в створ его ворот было три штуки. Выручать приходилось защитникам. Поражение от «Марселя» — вообще чисто его вина, ошибся на выходе. Не слишком обнадеживающие данные.
Естественно, речь не о том, что француз должен не выползать из списка запасных. Нет. Он и правда хорош, сильные стороны на зависть многим коллегам по амплуа. Но теперь футбольному миру наглядно показали, что существует сопоставимая альтернатива. Если игровое время Сафонова с возвращением Люки помножится на ноль или молниеносно к этому самому нулю устремится, верным решением будет молча уйти. Туда, где конкуренция обладает более крепким здоровьем. Желающие в Европе обязательно найдутся.
