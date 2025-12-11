Расклады в Лиге чемпионов после шести туров. Кто обеспечил себе выход в плей-офф, а у кого проблемы?

Сначала о самом главном. Напомним, что команды с первой по восьмую позиции выходят сразу в ⅛ финала. Между теми, кто занял места с 9-го по 24-е, проводится дополнительный стыковой раунд в виде классического двухматчевого противостояния — на своем поле и на выезде. Клубы с 25-го по 36-е места завершают евросезон.