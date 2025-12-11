Расклады в Лиге чемпионов после шести туров. Кто обеспечил себе выход в плей-офф, а у кого проблемы?

В Лиге чемпионов завершились шесть из восьми туров общего этапа. В 2025-м команды больше не сыграют. У клубов осталось по две встречи в конце января, а дальше — дополнительное время для отдыха, стыки или вылет.
Разбираемся, кто ближе к квалификации в ⅛ финала напрямую, кто — через дополнительный раунд, а кто с большой долей вероятности закончит турнирный путь.
Что там по регламенту?
Сначала о самом главном. Напомним, что команды с первой по восьмую позиции выходят сразу в ⅛ финала. Между теми, кто занял места с 9-го по 24-е, проводится дополнительный стыковой раунд в виде классического двухматчевого противостояния — на своем поле и на выезде. Клубы с 25-го по 36-е места завершают евросезон.
Вот какие показатели приоритетны в случае равенства очков после восьми туров общего этапа:
- Разность мячей
- Забитые мячи
- Голы на выезде
- Победы
- Победы на выезде
- Очки, заработанные соперниками
- Разность забитых и пропущенных мячей (в сравнении с соперниками по очным матчам)
- Голы, забитые соперниками
- Дисциплинарные баллы
- Коэффициент клуба.
Идеальный маршрут «Арсенала»
После шести туров есть единоличный лидер — лондонский «Арсенал». Коллектив Микеля Артеты набрал максимальное количество очков (18), не допустив ни одной осечки. Следом — «Бавария» (15). Далее — «ПСЖ» (13), «Манчестер Сити» (13) и «Аталанта» (13). Итальянцы после ухода Джан Пьеро Гасперини сенсационно добрались до топ-5. Эти команды гарантировали себе выход в плей-офф и сыграют как минимум в стыковом раунде (1/16 финала).
На местах с шестого по девятое расположились «Интер» (12), «Реал» (12), «Атлетико» (12) и «Ливерпуль» (12).
Проблемы у двух грандов — «Барселоны» (10) и «Ювентуса» (9). Сине-гранатовые располагаются лишь на 15-й строчке, банда Лучано Спаллетти еще ниже — 17-я. Даже две победы на финише не гарантируют прямой выход в ⅛ финала. Большая вероятность того, что им придется потратить силы в стыках.
Мало шансов на попадание в топ-24 осталось у «Айнтрахта» (4) и «Брюгге» (4). Но есть и те, кому поможет только чудо: «Буде-Глимт» (3), «Славия» (3), «Аякс» (3), «Вильярреал» (1) и «Кайрат» (1).
«Ливерпуль» был главным фаворитом, но все изменилось
Перед началом общего этапа Лиги чемпионов главным претендентом на титул, по оценкам букмекеров, являлся «Ливерпуль». В тройку фаворитов также включали действующего победителя «ПСЖ» и самый титулованный клуб в истории турнира «Реал».
Главные претенденты на победу в Лиге чемпионов-2025/26 (по версии букмекеров) перед стартом турнира:
- «Ливерпуль» — 6.50
- «ПСЖ» — 6.50
- «Реал» — 7.50
- «Барселона» — 7.50
- «Арсенал» — 10.0
- «Манчестер Сити» — 10.0
- «Бавария» — 10.0
- «Челси» — 15.0
- «Интер» — 25.0.
Теперь же главный претендент на победу — «Арсенал».
- «Арсенал» — 4.50
- «Бавария» — 5.80
- «ПСЖ» — 8.0
- «Манчестер Сити» — 8.0
- «Барселона» — 10.0
- «Ливерпуль» — 11.0
- «Реал» — 12.0
- «Челси» — 18.0
- «Интер» — 30.0.
Расписание оставшихся матчей
Соперники и место проведения матчей для каждой из 36 команд были определены еще во время жеребьевки.
- «ПСЖ»: «Спортинг» (в гостях, 20 января), «Ньюкасл» (дома, 28 января)
- «Реал»: «Монако» (дома, 20 января), «Бенфика» (в гостях, 28 января)
- «Манчестер Сити»: «Буде-Глимт» (в гостях, 20 января), «Галатасарай» (дома, 28 января)
- «Бавария»: «Юнион» (дома, 21 января), ПСВ (в гостях, 28 января)
- «Ливерпуль»: «Марсель» (в гостях, 21 января), «Карабах» (дома, 28 января)
- «Интер»: «Арсенал» (дома, 20 января), «Боруссия» Д (в гостях, 28 января)
- «Челси»: «Пафос» (дома, 21 января), «Наполи» (в гостях, 28 января)
- «Боруссия» Д: «Тоттенхэм» (в гостях, 20 января), «Интер» (дома, 28 января)
- «Барселона»: «Славия» (в гостях, 21 января), «Копенгаген» (дома, 28 января)
- «Арсенал»: «Интер» (в гостях, 20 января), «Кайрат» (дома, 28 января)
- «Байер»: «Олимпиакос» (в гостях, 20 января), «Вильярреал» (дома, 28 января)
- «Атлетико»: «Галатасарай» (в гостях, 21 января), «Буде-Глимт» (дома, 28 января)
- «Бенфика»: «Ювентус» (в гостях, 21 января), «Реал» (дома, 28 января)
- «Аталанта»: «Атлетик» (дома, 21 января), «Юнион» (в гостях, 28 января)
- «Вильярреал»: «Аякс» (дома, 20 января), «Байер» (в гостях, 28 января)
- «Ювентус»: «Бенфика» (дома, 21 января), «Монако» (в гостях, 28 января)
- «Айнтрахт»: «Карабах» (в гостях, 21 января), «Тоттенхэм» (дома, 28 января)
- «Брюгге»: «Кайрат» (в гостях, 20 января), «Марсель» (дома, 28 января)
- «Тоттенхэм»: «Боруссия» Д (дома, 20 января), «Айнтрахт» (в гостях, 28 января)
- ПСВ: «Ньюкасл» (в гостях, 21 января), «Бавария» (дома, 28 января)
- «Аякс»: «Вильярреал» (в гостях, 20 января), «Олимпиакос» (дома, 28 января)
- «Наполи»: «Копенгаген» (в гостях, 20 января), «Челси» (дома, 28 января)
- «Спортинг»: «ПСЖ» (дома, 20 января), «Атлетик» (в гостях, 28 января)
- «Олимпиакос»: «Байер» (дома, 20 января), «Аякс» (в гостях, 28 января)
- «Славия»: «Барселона» (дома, 21 января), «Пафос» (в гостях, 28 января)
- «Буде-Глимт»: «Манчестер Сити» (дома, 20 января), «Атлетико» (в гостях, 28 января)
- «Марсель»: «Ливерпуль» (дома, 21 января), «Брюгге» (в гостях, 28 января)
- «Копенгаген»: «Наполи» (дома, 20 января), «Барселона» (в гостях, 28 января)
- «Монако»: «Реал» (в гостях, 20 января), «Ювентус» (дома, 28 января)
- «Галатасарай»: «Атлетико» (дома, 21 января), «Манчестер Сити» (в гостях, 28 января)
- «Юнион»: «Бавария» (в гостях, 21 января), «Аталанта» (дома, 28 января)
- «Карабах»: «Айнтрахт» (дома, 21 января), «Ливерпуль» (в гостях, 28 января)
- «Атлетик»: «Аталанта» (в гостях, 21 января), «Спортинг» (дома, 28 января)
- «Ньюкасл»: ПСВ (дома, 21 января), «ПСЖ» (в гостях, 28 января)
- «Пафос»: «Челси» (в гостях, 21 января), «Славия П» (дома, 28 января)
- «Кайрат»: «Брюгге» (дома, 20 января), «Арсенал» (в гостях, 28 января).
Плей-офф Лиги чемпионов
- Жеребьевка стыкового раунда плей-офф: 30 января 2026 года
- Стыковой раунд: первые матчи — 17, 18 февраля, ответные игры — 24, 25 февраля
- Жеребьевка ⅛, ¼, ½ финала: 27 февраля
- ⅛ финала: первые матчи — 10, 11 марта, ответные игры — 17, 18 марта
- ¼ финала: первые матчи — 7, 8 апреля, ответные игры — 14, 15 апреля
- ½ финала: первые матчи — 28, 29 апреля, ответные игры — 5, 6 мая
- Финал: 30 мая.
Автор: Роман Кольцов