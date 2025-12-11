Ричмонд
Расклады в Лиге чемпионов после шести туров. Кто обеспечил себе выход в плей-офф, а у кого проблемы?

Ждем развязку в 2026 году.

Источник: Reuters

В Лиге чемпионов завершились шесть из восьми туров общего этапа. В 2025-м команды больше не сыграют. У клубов осталось по две встречи в конце января, а дальше — дополнительное время для отдыха, стыки или вылет.

Разбираемся, кто ближе к квалификации в ⅛ финала напрямую, кто — через дополнительный раунд, а кто с большой долей вероятности закончит турнирный путь.

Что там по регламенту?

Сначала о самом главном. Напомним, что команды с первой по восьмую позиции выходят сразу в ⅛ финала. Между теми, кто занял места с 9-го по 24-е, проводится дополнительный стыковой раунд в виде классического двухматчевого противостояния — на своем поле и на выезде. Клубы с 25-го по 36-е места завершают евросезон.

Вот какие показатели приоритетны в случае равенства очков после восьми туров общего этапа:

  1. Разность мячей
  2. Забитые мячи
  3. Голы на выезде
  4. Победы
  5. Победы на выезде
  6. Очки, заработанные соперниками
  7. Разность забитых и пропущенных мячей (в сравнении с соперниками по очным матчам)
  8. Голы, забитые соперниками
  9. Дисциплинарные баллы
  10. Коэффициент клуба.

Источник: Спорт-Экспресс

Идеальный маршрут «Арсенала»

После шести туров есть единоличный лидер — лондонский «Арсенал». Коллектив Микеля Артеты набрал максимальное количество очков (18), не допустив ни одной осечки. Следом — «Бавария» (15). Далее — «ПСЖ» (13), «Манчестер Сити» (13) и «Аталанта» (13). Итальянцы после ухода Джан Пьеро Гасперини сенсационно добрались до топ-5. Эти команды гарантировали себе выход в плей-офф и сыграют как минимум в стыковом раунде (1/16 финала).

На местах с шестого по девятое расположились «Интер» (12), «Реал» (12), «Атлетико» (12) и «Ливерпуль» (12).

Проблемы у двух грандов — «Барселоны» (10) и «Ювентуса» (9). Сине-гранатовые располагаются лишь на 15-й строчке, банда Лучано Спаллетти еще ниже — 17-я. Даже две победы на финише не гарантируют прямой выход в ⅛ финала. Большая вероятность того, что им придется потратить силы в стыках.

Мало шансов на попадание в топ-24 осталось у «Айнтрахта» (4) и «Брюгге» (4). Но есть и те, кому поможет только чудо: «Буде-Глимт» (3), «Славия» (3), «Аякс» (3), «Вильярреал» (1) и «Кайрат» (1).

Источник: Reuters

«Ливерпуль» был главным фаворитом, но все изменилось

Перед началом общего этапа Лиги чемпионов главным претендентом на титул, по оценкам букмекеров, являлся «Ливерпуль». В тройку фаворитов также включали действующего победителя «ПСЖ» и самый титулованный клуб в истории турнира «Реал».

Главные претенденты на победу в Лиге чемпионов-2025/26 (по версии букмекеров) перед стартом турнира:

  • «Ливерпуль» — 6.50
  • «ПСЖ» — 6.50
  • «Реал» — 7.50
  • «Барселона» — 7.50
  • «Арсенал» — 10.0
  • «Манчестер Сити» — 10.0
  • «Бавария» — 10.0
  • «Челси» — 15.0
  • «Интер» — 25.0.

Теперь же главный претендент на победу — «Арсенал».

  • «Арсенал» — 4.50
  • «Бавария» — 5.80
  • «ПСЖ» — 8.0
  • «Манчестер Сити» — 8.0
  • «Барселона» — 10.0
  • «Ливерпуль» — 11.0
  • «Реал» — 12.0
  • «Челси» — 18.0
  • «Интер» — 30.0.

Источник: Reuters

Расписание оставшихся матчей

Соперники и место проведения матчей для каждой из 36 команд были определены еще во время жеребьевки.

  • «ПСЖ»: «Спортинг» (в гостях, 20 января), «Ньюкасл» (дома, 28 января)
  • «Реал»: «Монако» (дома, 20 января), «Бенфика» (в гостях, 28 января)
  • «Манчестер Сити»: «Буде-Глимт» (в гостях, 20 января), «Галатасарай» (дома, 28 января)
  • «Бавария»: «Юнион» (дома, 21 января), ПСВ (в гостях, 28 января)
  • «Ливерпуль»: «Марсель» (в гостях, 21 января), «Карабах» (дома, 28 января)
  • «Интер»: «Арсенал» (дома, 20 января), «Боруссия» Д (в гостях, 28 января)
  • «Челси»: «Пафос» (дома, 21 января), «Наполи» (в гостях, 28 января)
  • «Боруссия» Д: «Тоттенхэм» (в гостях, 20 января), «Интер» (дома, 28 января)
  • «Барселона»: «Славия» (в гостях, 21 января), «Копенгаген» (дома, 28 января)
  • «Арсенал»: «Интер» (в гостях, 20 января), «Кайрат» (дома, 28 января)
  • «Байер»: «Олимпиакос» (в гостях, 20 января), «Вильярреал» (дома, 28 января)
  • «Атлетико»: «Галатасарай» (в гостях, 21 января), «Буде-Глимт» (дома, 28 января)
  • «Бенфика»: «Ювентус» (в гостях, 21 января), «Реал» (дома, 28 января)
  • «Аталанта»: «Атлетик» (дома, 21 января), «Юнион» (в гостях, 28 января)
  • «Вильярреал»: «Аякс» (дома, 20 января), «Байер» (в гостях, 28 января)
  • «Ювентус»: «Бенфика» (дома, 21 января), «Монако» (в гостях, 28 января)
  • «Айнтрахт»: «Карабах» (в гостях, 21 января), «Тоттенхэм» (дома, 28 января)
  • «Брюгге»: «Кайрат» (в гостях, 20 января), «Марсель» (дома, 28 января)
  • «Тоттенхэм»: «Боруссия» Д (дома, 20 января), «Айнтрахт» (в гостях, 28 января)
  • ПСВ: «Ньюкасл» (в гостях, 21 января), «Бавария» (дома, 28 января)
  • «Аякс»: «Вильярреал» (в гостях, 20 января), «Олимпиакос» (дома, 28 января)
  • «Наполи»: «Копенгаген» (в гостях, 20 января), «Челси» (дома, 28 января)
  • «Спортинг»: «ПСЖ» (дома, 20 января), «Атлетик» (в гостях, 28 января)
  • «Олимпиакос»: «Байер» (дома, 20 января), «Аякс» (в гостях, 28 января)
  • «Славия»: «Барселона» (дома, 21 января), «Пафос» (в гостях, 28 января)
  • «Буде-Глимт»: «Манчестер Сити» (дома, 20 января), «Атлетико» (в гостях, 28 января)
  • «Марсель»: «Ливерпуль» (дома, 21 января), «Брюгге» (в гостях, 28 января)
  • «Копенгаген»: «Наполи» (дома, 20 января), «Барселона» (в гостях, 28 января)
  • «Монако»: «Реал» (в гостях, 20 января), «Ювентус» (дома, 28 января)
  • «Галатасарай»: «Атлетико» (дома, 21 января), «Манчестер Сити» (в гостях, 28 января)
  • «Юнион»: «Бавария» (в гостях, 21 января), «Аталанта» (дома, 28 января)
  • «Карабах»: «Айнтрахт» (дома, 21 января), «Ливерпуль» (в гостях, 28 января)
  • «Атлетик»: «Аталанта» (в гостях, 21 января), «Спортинг» (дома, 28 января)
  • «Ньюкасл»: ПСВ (дома, 21 января), «ПСЖ» (в гостях, 28 января)
  • «Пафос»: «Челси» (в гостях, 21 января), «Славия П» (дома, 28 января)
  • «Кайрат»: «Брюгге» (дома, 20 января), «Арсенал» (в гостях, 28 января).

Плей-офф Лиги чемпионов

  • Жеребьевка стыкового раунда плей-офф: 30 января 2026 года
  • Стыковой раунд: первые матчи — 17, 18 февраля, ответные игры — 24, 25 февраля
  • Жеребьевка ⅛, ¼, ½ финала: 27 февраля
  • ⅛ финала: первые матчи — 10, 11 марта, ответные игры — 17, 18 марта
  • ¼ финала: первые матчи — 7, 8 апреля, ответные игры — 14, 15 апреля
  • ½ финала: первые матчи — 28, 29 апреля, ответные игры — 5, 6 мая
  • Финал: 30 мая.

Автор: Роман Кольцов