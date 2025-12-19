Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

Определились все участники плей-офф Лиги конференций

Первые матчи раунда плей-офф за выход в ⅛ финала запланированы на 19 февраля, ответные — на 26 февраля.

Источник: Reuters

ТАСС, 19 декабря. Стали известны все команды, которые продолжат борьбу в весенней части футбольной Лиги конференций. Матчи заключительного, 6-го тура общего этапа турнира завершились в ночь на пятницу по московскому времени.

В ⅛ финала Лиги конференций вышли 8 лучших команд по итогам общего этапа. Клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е, получили возможность выступить в раунде плей-офф за право сыграть в ⅛ финала.

Победителем общего этапа стал французский «Страсбур» (16 очков). В ⅛ финала также вышли польский «Ракув» (14), греческий АЕК (13), чешская «Спарта» (13), испанский «Райо Вальекано» (13), украинский «Шахтер» (13), немецкий «Майнц» (13) и кипрский АЕК (12).

В раунде плей-офф сыграют швейцарская «Лозанна» (11), английский «Кристал Пэлас» (10), польский «Лех» (10), турецкий «Самсунспор» (10), словенский «Целе» (10), нидерландский АЗ (10), итальянская «Фиорентина» (9), хорватская «Риека» (9), польская «Ягеллония» (9), кипрская «Омония» (8), армянский «Ноа» (8), косовская «Дрита» (8), финский «КуПС» (7), северомакедонская «Шкендия» (7), боснийский «Зриньски» (7) и чешская «Сигма» (7). За «Целе» выступает российский полузащитник Никита Иосифов.

Первые матчи раунда плей-офф запланированы на 19 февраля, ответные — на 26 февраля. Жеребьевка состоится 16 января. Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге.

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Страсбур
3:1
Первый тайм: 1:1
Брейдаблик
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
18.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
ла Мено
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Олафур Скуласон
Голы
Страсбур
Себастиан Нанаси
(Бен Чилуэлл)
11′
Марсьяль Годо
(Хулио Энкисо)
80′
Хулио Энкисо
(Себастиан Нанаси)
90+4′
Брейдаблик
Хескульдур Гуннлаугссон
37′
Составы команд
Страсбур
39
Майк Пендерс
3
Бен Чилуэлл
2
Эндрю Омобамиделе
24
Лукас Хойсберг
11
Себастиан Нанаси
20
Марсьяль Годо
17
Матис Амугу
70′
32
Валентин Барко
27
Сэмьюэл Амо-Амеяу
62′
7
Диегу Морейра
41
Рабби Нзингула
62′
19
Хулио Энкисо
29
Самир Эль Мурабет
62′
42
Абдул Уттара
9
Хоакин Паникелли
89′
6
Исмаэль Дукуре
Брейдаблик
1
Антон Ари Эйнарссон
6
Арнор Гейти Йонссон
7
Хескульдур Гуннлаугссон
9
Оли Валюр Омарссон
18
Давид Ингварссон
44
Дамир Муминович
21
Виктор Эдн Маргейрссон
19′
30
Андри Рафн Йеоман
59′
29
Габриэль Снайр Халльссон
19
Кристинн Йонссон
76′
11
Арон Бьярнасон
8
Виктор Карл Эйнарссон
84′
10
Кристинн Стейндорссон
15
Аугуст Орри Торстейнссон
42′
84′
23
Кристофер Кристинссон
Статистика
Страсбур
Брейдаблик
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
23
9
Удары в створ
12
2
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
8
3
Фолы
4
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Онджрей Берка
(Чехия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти