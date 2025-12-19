Определились все участники плей-офф Лиги конференций

ТАСС, 19 декабря. Стали известны все команды, которые продолжат борьбу в весенней части футбольной Лиги конференций. Матчи заключительного, 6-го тура общего этапа турнира завершились в ночь на пятницу по московскому времени.
В ⅛ финала Лиги конференций вышли 8 лучших команд по итогам общего этапа. Клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е, получили возможность выступить в раунде плей-офф за право сыграть в ⅛ финала.
Победителем общего этапа стал французский «Страсбур» (16 очков). В ⅛ финала также вышли польский «Ракув» (14), греческий АЕК (13), чешская «Спарта» (13), испанский «Райо Вальекано» (13), украинский «Шахтер» (13), немецкий «Майнц» (13) и кипрский АЕК (12).
В раунде плей-офф сыграют швейцарская «Лозанна» (11), английский «Кристал Пэлас» (10), польский «Лех» (10), турецкий «Самсунспор» (10), словенский «Целе» (10), нидерландский АЗ (10), итальянская «Фиорентина» (9), хорватская «Риека» (9), польская «Ягеллония» (9), кипрская «Омония» (8), армянский «Ноа» (8), косовская «Дрита» (8), финский «КуПС» (7), северомакедонская «Шкендия» (7), боснийский «Зриньски» (7) и чешская «Сигма» (7). За «Целе» выступает российский полузащитник Никита Иосифов.
Первые матчи раунда плей-офф запланированы на 19 февраля, ответные — на 26 февраля. Жеребьевка состоится 16 января. Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге.
Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.
