Сафонов в ближайшее время вернется в общую группу «ПСЖ» после травмы руки

«В ближайшие несколько дней Матвей Сафонов вернется к тренировкам в общей группе. Обследование руки дало положительный результат», — сообщили Sport24 два источника, знакомых с ситуацией и близких к «ПСЖ».
Напомним, что Сафонов получил травму в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго». Также в этой игре россиянин отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу «ПСЖ».
