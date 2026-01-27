Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.66
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.79
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

«Лига чемпионов — лучшее лекарство: все восстанавливаются и говорят, что готовы». Энрике о возвращении травмированных игроков перед матчем с «Ньюкаслом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Ньюкаслом» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Игра состоится завтра, 28 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

"Я говорил о недостатке уверенности в последнем матче. Я имел в виду конкретный момент в том матче, больше добавить нечего. Мы участвуем в соревновании, которое нам нравится, и это очень хорошо. Сегодняшняя тренировка прошла на очень высоком уровне. Это соревнование очень важно для клуба.

Я думаю о том же, цель — попасть в топ-8 и выиграть матч против очень хорошей команды. Это будет очень сложно. Это ключевой момент в сезоне, но предстоящие матчи будут еще более важными".

О поражении от «Ньюкасла» в 2023-м (1:4)

«Тот матч был два с половиной года назад. Я не помню ничего, кроме результата. Отрицательные результаты очень важны, потому что можно проанализировать команду и все ошибки. Нет ни одной команды, которая бы всегда выигрывала, нет ни одной команды, которая бы всегда проигрывала. Это часть пути, который вы должны принять. У нас начинается хороший период, наши игроки возвращаются».

О том, сыграет ли Хакими

«Он провел последние три тренировки с командой. У каждого возвращающегося игрока ситуация складывается по-своему. Дела у него идут отлично, посмотрим завтра, но я думаю, что он будет в числе игроков, которые примут участие в матче».

О возвращении игроков после травм

«Все почти в идеальном состоянии. Лига чемпионов — лучшее лекарство: все восстанавливаются и говорят, что готовы», — сказал Энрике.