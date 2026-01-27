«Лига чемпионов — лучшее лекарство: все восстанавливаются и говорят, что готовы». Энрике о возвращении травмированных игроков перед матчем с «Ньюкаслом»

Игра состоится завтра, 28 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
"Я говорил о недостатке уверенности в последнем матче. Я имел в виду конкретный момент в том матче, больше добавить нечего. Мы участвуем в соревновании, которое нам нравится, и это очень хорошо. Сегодняшняя тренировка прошла на очень высоком уровне. Это соревнование очень важно для клуба.
Я думаю о том же, цель — попасть в топ-8 и выиграть матч против очень хорошей команды. Это будет очень сложно. Это ключевой момент в сезоне, но предстоящие матчи будут еще более важными".
О поражении от «Ньюкасла» в 2023-м (1:4)
«Тот матч был два с половиной года назад. Я не помню ничего, кроме результата. Отрицательные результаты очень важны, потому что можно проанализировать команду и все ошибки. Нет ни одной команды, которая бы всегда выигрывала, нет ни одной команды, которая бы всегда проигрывала. Это часть пути, который вы должны принять. У нас начинается хороший период, наши игроки возвращаются».
О том, сыграет ли Хакими
«Он провел последние три тренировки с командой. У каждого возвращающегося игрока ситуация складывается по-своему. Дела у него идут отлично, посмотрим завтра, но я думаю, что он будет в числе игроков, которые примут участие в матче».
О возвращении игроков после травм
«Все почти в идеальном состоянии. Лига чемпионов — лучшее лекарство: все восстанавливаются и говорят, что готовы», — сказал Энрике.