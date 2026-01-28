За гранью возможности: кто из россиян блеснет в решающем туре Лиги чемпионов

— Сложно назвать какую-то одну причину неудачно складывающегося сезона для «Монако», — отметил Головин в интервью «Известиям». — Очень много травмированных игроков. Потом, у нас в чемпионате проблемы с судьями, причем большие проблемы: куча красных карточек, какие-то спорные решения — и постоянно не в нашу пользу. Но я не хочу, чтобы это выглядело отговоркой, не собираюсь называть это главной причиной того, что мы проигрываем. Но всё же, когда у команды тяжелый период и на тебя еще давят судьи, то вдвойне сложно играть. В последнем матче Лиги чемпионов (с «Реалом» — 1:6) арбитр точно ни при чем. Будем стараться исправиться в последнем туре.