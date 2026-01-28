За гранью возможности: кто из россиян блеснет в решающем туре Лиги чемпионов

В последних турах группового этапа Лиги чемпионов «Буде-Глимт» Никиты Хайкина поедет в гости к мадридскому «Атлетико» и попробует пробиться в зону плей-ин. «Монако» Александра Головина сыграет дома с «Ювентусом» и попытается в зоне плей-ин удержаться. У борющегося за выход в плей-офф ПСЖ на домашний матч с «Ньюкаслом» может вернуться в заявку Матвей Сафонов. «Кайрат» Егора Сорокина завершит выступление в турнире выездом к лондонскому «Арсеналу». Подробнее о наших легионерах в главном еврокубке, — в материале «Известий».
«Монако»: опыт Головина
Александр Головин стал ключевой фигурой атаки «Монако» в этом сезоне. В Лиге чемпионов он выходил практически в каждом матче, демонстрируя свой опыт. В решающей игре тренерский штаб наверняка рассчитывает на него, ведь именно такие игроки могут принести пользу команде. «Монако» перед восьмым туром располагается на 21-й позиции с девятью очками — это дает неплохие шансы на стыковые матчи. В последнем туре они принимают дома «Ювентус», где желательна победа для гарантированного продолжения борьбы и попадания в топ-24. Впрочем, даже при поражении вылет не обязателен.
— Сложно назвать какую-то одну причину неудачно складывающегося сезона для «Монако», — отметил Головин в интервью «Известиям». — Очень много травмированных игроков. Потом, у нас в чемпионате проблемы с судьями, причем большие проблемы: куча красных карточек, какие-то спорные решения — и постоянно не в нашу пользу. Но я не хочу, чтобы это выглядело отговоркой, не собираюсь называть это главной причиной того, что мы проигрываем. Но всё же, когда у команды тяжелый период и на тебя еще давят судьи, то вдвойне сложно играть. В последнем матче Лиги чемпионов (с «Реалом» — 1:6) арбитр точно ни при чем. Будем стараться исправиться в последнем туре.
В Лиге чемпионов Александр Головин провел за «Монако» пять матчей без результативных действий.
ПСЖ: надежность Сафонова
Матвей Сафонов, защищающий ворота «ПСЖ», в Лиге чемпионов провел только один матч с «Атлетик Бильбао», демонстрируя надежность. Российский вратарь сломал левую руку в легендарном матче за Межконтинентальный кубок с «Фламенго», в котором принес команде трофей. Недавно стало известно, что Сафонов тренируется без ограничений после восстановления от травмы.
Парижане с 13 очками делят 6−13-е места, так что могут рассчитывать на прямой выход в ⅛ финала (места с первого по восьмое). Для этого в последнем туре им нужно побеждать дома «Ньюкасл». А вот стыки они себе уже гарантировали. Вратарь сборной России в Лиге чемпионов провел один матч за «ПСЖ», не пропустив ни одного мяча.
— Сафонов может заменить Шевалье и занять место в стартовом составе, если не будет допускать ошибок, — предположил в беседе с «Известиями» титулованный вратарь, полуфиналист ЧЕ-68 Анзор Кавазашвили. — Главное только, готов ли он физически или нет. Если в первой же игре после перелома Сафонов хорошо себя покажет, то у него всё сложится удачно. Будем надеяться, что наш вратарь будет стоять на воротах во французском клубе. Все наши молодые девочки будут за него болеть".
«Буде-Глимт»: роль Хайкина
Никита Хайкин надежен на линии ворот, но даже его выдающиеся сейвы в матчах против мощных соперников не всегда спасали команду. На фоне топ-клубов очевидно, что норвежцы нуждаются в усилении всех линий, чтобы претендовать на плей-офф. При этом «Буде-Глимт» устроил одну из главных сенсаций группового этапа: домашняя победа над «Манчестер Сити» 3:1 показала, что команда способна на чудеса. Однако с шестью очками и 28-й позицией в таблице шансы войти в зону плей-офф весьма призрачны. Даже победа в последнем туре вряд ли позволит подняться выше 24-го места. А ведь норвежцам ехать в гости к «Атлетико».
В Лиге чемпионов Никита Хайкин провел семь матчей, где пропустил 14 голов.
— «Буде-Глимт» продолжает удивлять, забирается всё выше и уже добрался до грандов, — отметил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — В первом тайме у ворот норвежцев было немного моментов, но во втором Никита своими спасениями помог сохранить победный счет. Без хорошего вратаря в футболе на таком уровне ничего не добьешься. Поэтому роль Никиты в том, чего добился «Буде-Глимт» за эти годы, очень велика.
«Кайрат»: успех Сорокина
Защитник Егор Сорокин в составе за «Кайрат» провел все семь матчей в Лиге чемпионов. Алматинцы, дебютировав в групповом этапе Лиги чемпионов, набрали одно очко после семи матчей, минус 14 по разнице мячей и 36-я строчка в таблице. Это означает не только выбывание из Лиги чемпионов, но и окончание всех выступлений в еврокубках. Путь казахстанцев в Европе завершен. Но для «Кайрата» выход в основной этап — уже грандиозный успех, а впереди еще встреча с самим «Арсеналом».
Никита Веденеев