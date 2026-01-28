Конте перед матчем с «Челси» поблагодарил Абрамовича

«Когда я пришел в “Челси”, команда заняла 10-е место в предыдущем сезоне, а мы выиграли лигу, сыграли в финале Кубка Англии против “Арсенала”, а в следующем сезоне выиграли Кубок Англии. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить мистера Абрамовича. Он и Марина (Грановская) дали мне шанс получить первый опыт работы за границей. Это был отличный опыт», — приводит слова Конте журналист Бобби Винсент в соцсети X.