«Арсенал» обыграл «Кайрат» и прошел общий этап ЛЧ без потери очков

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Английский «Арсенал» дома со счетом 3:2 обыграл казахстанский «Кайрат» в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей голы забили Виктор Дьёкереш (3-я минута), Кай Хаверц (15) и Габриэл Мартинелли (36). У «Кайрата» отличились Жоржиньо (7, с пенальти) и Рикардиньо (90+3).
«Арсенал» стал первым клубом, прошедшим общий этап Лиги чемпионов, не потеряв ни одного очка. Данный этап был введен в сезоне-2024/25. В первом розыгрыше по новой системе лучший результат показал английский «Ливерпуль», выигравший в первых семи турах и в заключительном матче на выезде уступивший нидерландскому ПСВ.
«Кайрат» впервые выступал на общем этапе Лиги чемпионов. Команда заняла последнее, 36-е место, набрав 1 очко, клуб из Алма-Аты не сумел выйти в плей-офф. Ранее единственной командой из Казахстана, сумевшей преодолеть квалификационные раунды турнира, была «Астана», вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2015/16 и занявшая последнее, четвертое место в группе C.
«Арсенал» по итогам общего этапа занял первое место, набрав 24 очка, и напрямую вышел в ⅛ финала. Соперник лондонцев по этой стадии определится позднее.
В общем этапе Лиги чемпионов участвовали 36 клубов, все они объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Действующим победителем турнира является парижский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Микель Артета
Рафаэль Уразбахтин
Виктор Дьекереш
(Кай Хаверц)
3′
Кай Хаверц
(Бен Уайт)
15′
Габриел Мартинелли
(Виктор Дьекереш)
36′
Габриэль Коста Жоржиньо
7′
Рикардиньо
(Валерий Громыко)
90+3′
13
Кепа Аррисабалага
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
10
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
3
Кристиан Москера
29
Кай Хаверц
46′
5
Пьеро Инкапье
16
Кристиан Нергор
89′
72
Ифе Ибрахим
14
Виктор Дьекереш
77′
81
Брандо Бэйли-Джозеф
11
Габриел Мартинелли
77′
9
Габриэл Жезус
33
Риккардо Калафьори
6′
46′
8
Мартин Эдегор
77
Темирлан Анарбеков
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
14
Александр Мартынович
24
Александр Мрынский
6
Адилет Садыбеков
20
Еркин Тапалов
59′
55
Валерий Громыко
3
Луиш Мата
70′
4
Дамир Касабулат
26
Эдмилсон
59′
99
Рикардиньо
7
Габриэль Коста Жоржиньо
69′
79′
89
Рамазан Багдат
18
Дан Глейзер
70′
5
Лев Кургин
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти