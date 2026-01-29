Ричмонд
«Арсенал» обыграл «Кайрат» и прошел общий этап ЛЧ без потери очков

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:2.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Английский «Арсенал» дома со счетом 3:2 обыграл казахстанский «Кайрат» в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Виктор Дьёкереш (3-я минута), Кай Хаверц (15) и Габриэл Мартинелли (36). У «Кайрата» отличились Жоржиньо (7, с пенальти) и Рикардиньо (90+3).

«Арсенал» стал первым клубом, прошедшим общий этап Лиги чемпионов, не потеряв ни одного очка. Данный этап был введен в сезоне-2024/25. В первом розыгрыше по новой системе лучший результат показал английский «Ливерпуль», выигравший в первых семи турах и в заключительном матче на выезде уступивший нидерландскому ПСВ.

«Кайрат» впервые выступал на общем этапе Лиги чемпионов. Команда заняла последнее, 36-е место, набрав 1 очко, клуб из Алма-Аты не сумел выйти в плей-офф. Ранее единственной командой из Казахстана, сумевшей преодолеть квалификационные раунды турнира, была «Астана», вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2015/16 и занявшая последнее, четвертое место в группе C.

«Арсенал» по итогам общего этапа занял первое место, набрав 24 очка, и напрямую вышел в ⅛ финала. Соперник лондонцев по этой стадии определится позднее.

В общем этапе Лиги чемпионов участвовали 36 клубов, все они объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Действующим победителем турнира является парижский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Арсенал
3:2
Первый тайм: 3:1
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Арсенал
Виктор Дьекереш
(Кай Хаверц)
3′
Кай Хаверц
(Бен Уайт)
15′
Габриел Мартинелли
(Виктор Дьекереш)
36′
Кайрат
Габриэль Коста Жоржиньо
7′
Рикардиньо
(Валерий Громыко)
90+3′
Составы команд
Арсенал
13
Кепа Аррисабалага
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
10
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
3
Кристиан Москера
29
Кай Хаверц
46′
5
Пьеро Инкапье
16
Кристиан Нергор
89′
72
Ифе Ибрахим
14
Виктор Дьекереш
77′
81
Брандо Бэйли-Джозеф
11
Габриел Мартинелли
77′
9
Габриэл Жезус
33
Риккардо Калафьори
6′
46′
8
Мартин Эдегор
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
14
Александр Мартынович
24
Александр Мрынский
6
Адилет Садыбеков
20
Еркин Тапалов
59′
55
Валерий Громыко
3
Луиш Мата
70′
4
Дамир Касабулат
26
Эдмилсон
59′
99
Рикардиньо
7
Габриэль Коста Жоржиньо
69′
79′
89
Рамазан Багдат
18
Дан Глейзер
70′
5
Лев Кургин
Статистика
Арсенал
Кайрат
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
25
4
Удары в створ
11
2
Угловые
11
0
Фолы
14
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти