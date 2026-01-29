«Арсенал» обыграл «Кайрат» и прошел общий этап ЛЧ без потери очков

В общем этапе Лиги чемпионов участвовали 36 клубов, все они объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Действующим победителем турнира является парижский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.