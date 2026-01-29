ПСЖ с Сафоновым в воротах сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с английским «Ньюкаслом» в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
В составе ПСЖ гол забил Витинья (8). У «Ньюкасла» отличился Джо Уиллок (45+2). Нападающий парижского клуба Усман Дембеле не реализовал пенальти на 4-й минуте матча.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Для Сафонова этот матч стал первым после травмы в финале Межконтинентального кубка, который прошел 17 декабря.
По итогам общего этапа обе команды набрали по 14 очков и сыграют в плей-офф за попадание в ⅛ финала. Соперники обоих клубов станут известны позднее. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.
В общем этапе Лиги чемпионов участвовали 36 клубов, все они объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. ПСЖ является действующим победителем турнира. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Луис Энрике
Эдди Хау
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
8′
Джозеф Уиллок
(Дэн Берн)
45+2′
Усман Дембеле
4′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
87′
24
Сенни Маюлу
87
Жоау Невеш
87′
49
Ибраим Мбай
7
Хвича Кварацхелия
23′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
70′
9
Гонсалу Рамуш
1
Ник Поуп
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
4
Свен Ботман
67
Льюис Майли
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
8
Сандро Тонали
27
Ник Вольтемаде
79′
9
Йоан Висса
20
Энтони Эланга
20′
68′
10
Энтони Гордон
28
Джозеф Уиллок
68′
11
Харви Барнс
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти