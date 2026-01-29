«Монако» и «Будё-Глимт» пробились в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов — главный клубный турнир в Европе. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Клубы из России отстранены от еврокубков с 2022 года из-за ситуации на Украине.