«Монако» и «Будё-Глимт» пробились в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января.

Источник: Reuters

МАДРИД, 29 января. /ТАСС/. Футбольные клубы «Монако» и норвежский «Будё-Глимт» стали участниками стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре общего этапе «Будё-Глимт» на выезде одержал победу над испанским «Атлетико» (2:1). Ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.

«Монако» на своем поле сыграл вничью с итальянским «Ювентусом» (0:0). Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле 89 минут.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.

Лига чемпионов — главный клубный турнир в Европе. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Клубы из России отстранены от еврокубков с 2022 года из-за ситуации на Украине.