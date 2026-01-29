Юран отреагировал на выход «Бенфики» в плей-офф Лиги чемпионов

«Жозе Моуринью — один из лучших тренеров в мире. Он умеет настраивать свою команду на запредельный уровень, биться до самого конца. Не у многих специалистов есть такое искусство держать команду до финального свистка. Поэтому “Бенфика” запрыгнула в плей-офф Лиги чемпионов в последний момент. У нас это называют фартом, но его нужно заработать в футболе. Ты работаешь каждый день на поле и за его пределами, а футбол тебя награждает. Фарт нужно заслужить. Рад, что “Бенфика” прошла в плей-офф, и лично за Моуринью, которого многие давно списали. Представляю, что происходит на улицах Лиссабона и Португалии, потому что в стране очень много болельщиков “Бенфики”. Думаю, на ближайшую неделю они забудут обо всем, кроме этого матча», — сказал Юран.