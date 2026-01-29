Ричмонд
Юран отреагировал на выход «Бенфики» в плей-офф Лиги чемпионов

Команда пробилась в стыковые матчи за выход в ⅛ финала, победив мадридский «Реал» (4:2).

Источник: Соцсети

ТАСС, 29 января. Футбольный клуб «Бенфика» вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря тому, что бился до самого конца. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший нападающий команды Сергей Юран.

В матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» победила «Реал» (4:2), четвертый гол португальской команды на 90+8 минуте забил вратарь Анатолий Трубин, что позволило «Бенфике» занять 24-е место в таблице общего этапа и пробиться в стыковые матчи за выход в ⅛ финала.

«Жозе Моуринью — один из лучших тренеров в мире. Он умеет настраивать свою команду на запредельный уровень, биться до самого конца. Не у многих специалистов есть такое искусство держать команду до финального свистка. Поэтому “Бенфика” запрыгнула в плей-офф Лиги чемпионов в последний момент. У нас это называют фартом, но его нужно заработать в футболе. Ты работаешь каждый день на поле и за его пределами, а футбол тебя награждает. Фарт нужно заслужить. Рад, что “Бенфика” прошла в плей-офф, и лично за Моуринью, которого многие давно списали. Представляю, что происходит на улицах Лиссабона и Португалии, потому что в стране очень много болельщиков “Бенфики”. Думаю, на ближайшую неделю они забудут обо всем, кроме этого матча», — сказал Юран.

Моуринью 63 года, он возглавил «Бенфику» в сентябре прошлого года, сменив на посту тренера Бруну Лаже, который был отправлен в отставку после поражения в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов от азербайджанского «Карабаха» (2:3). Именно в лиссабонском клубе началась тренерская карьера Моуринью — в 2000 году он возглавлял португальскую команду на протяжении 10 матчей.

Моуринью также возглавлял португальский «Порту» (2002−2004), итальянский «Интер» (2008−2010), английские «Челси» (2004−2007, 2013−2015), «Манчестер Юнайтед» (2016−2018) и «Тоттенхэм» (2019−2021), испанский «Реал» (2010−2013), итальянскую «Рому» (2021−2024), турецкий «Фенербахче» (2024−2025). Вместе с «Челси» он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. С «Манчестер Юнайтед» португалец выиграл Лигу Европы и Суперкубок Англии. С «Порту» специалист стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, выиграл кубок и суперкубок страны. Во главе «Интера» он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов. Вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании, завоевал кубок и суперкубок страны. «Рому» он привел к победе в первом в истории розыгрыше Лиги конференций.

В чемпионате Португалии «Бенфика» идет на 3-м месте, набрав 45 очков после 19 туров.

Бенфика
4:2
Первый тайм: 2:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Да Луш
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Голы
Бенфика
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
36′
Вангелис Павлидис
45+5′
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
54′
Анатолий Трубин
(Фредрик Эурснес)
90+8′
Реал
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
30′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
58′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
85′
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
11′
8
Фредрик Эурснес
25
Джанлука Престианни
87′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
90′
4
Антониу Силва
10
Георгий Судаков
83′
5
Энцо Барренечеа
14
Вангелис Павлидис
90′
9
Франьо Иванович
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
45′
90+2′
18
Альваро Каррерас
67′
79′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
3′
55′
6
Эдуардо Камавинга
30
Франко Мастантуоно
55′
11
Родригу
90+6′
90+7′
24
Дин Хейсен
62′
79′
28
Хорхе Сестеро
Статистика
Бенфика
Реал
Желтые карточки
2
7
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
12
6
Угловые
6
5
Фолы
11
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти