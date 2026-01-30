Спасение — дело рук: как трое россиян вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Сенсация команды Никты Хайкина, статус первого номера Матвея Сафонова в ПСЖ, важный результат «Монако» Александра Головина и незаменимость Егора Сорокина для «Кайрата». О том, как российские футболисты провели основной этап ЛЧ, — в материале «Известий».
Никита Хайкин, «Буде-Глимт»
8 матчей, 15 пропущенных мячей
Никита Хайкин уже несколько лет пишет историю вместе с «Буде-Глимт». Желто-черные начали свой подъем с четвертьфинала Лиги конференций. В прошлом сезоне стали первой командой из Норвегии в полуфинале ЛЕ, а теперь ярко дебютировали в самом престижном континентальном турнире. Даже если бы в среду путь скандинавов закончился — их выступление можно было бы назвать достойным. Теперь же — после мадридского подвига во встрече с «Атлетико» (1:2) — оценки исключительно восторженные.
Поначалу викинги набивали шишки. А так как их смелый футбол подразумевает риск, у Хайкина в каждом матче хватало работы. С одной стороны, Никита пропустил на основном этапе 15 мячей. Вместе с тем он не допускал очевидных ошибок, а более показательны другие цифры. Так, россиянин — с отрывом самый спасающий голкипер турнира! За восемь туров он отразил 49 ударов по своим воротам. На восемь больше, чем набралось у Куртуа. Замыкающие тройку лучших Рульи («Марсель») и Анарбеков («Кайрат») отстали еще больше (по 36 сейвов).
К тому же все определяет результат, а для того же «Марселя» все завершилось провалом в Брюгге и бесславным вылетом. Зато «Буде» идет дальше, выиграв два статусных матча. Во встрече с «Манчестер Сити» с его высокой линией обороны в полной мере проявился талант Хайкина начинать ставшие визитной карточкой его команды быстрые атаки. А в Мадриде в последнем туре Никита пропустил лишь раз, остановив семь ударов по своим воротам. Внес вклад с норвежское чудо, которое продолжается.
Матвей Сафонов, ПСЖ
2 матча, 1 пропущенный мяч
Звездный час голкипера сборной России в этом сезоне пробил в финале Межконтинентального кубка, где Сафонов вошел в историю с четырьмя отраженными пенальти. Но, к сожалению, в той героической серии Матвей сломал руку и выбыл из строя в тот момент, когда находился на пике формы и вцепился в свой шанс зубами. На его удачный отрезок пришлась и встреча в Бильбао с «Атлетиком», которая завершилась нулевой ничьей.
Французские статистики сразу обратили внимание, что по числу лигочемпионских «сухарей» Сафонов обошел пользовавшегося с начала сезона безграничным доверием тренерского штаба Шевалье. Матвей не пропускал в трех из восьми таких матчей, тогда как его конкурент — в двух из шестнадцати. Но дело, конечно, не в статистике, а в том, что француз не оправдывает статус вратаря, который куплен за €40 млн и рассматривался как наследник Джанлуиджи Доннаруммы.
То, что на заключительный матч основного этапа ЛЧ с «Ньюкаслом» Луис Энрике выбрал только восстановившегося Сафонова, — показательный момент. Особенно на фоне результативной ошибки Шевалье в Лиссабоне, которая обернулась для ПСЖ поражением от «Спортинга». К Сафонову же по игре с «Ньюкаслом» придраться сложно. Были отдельные помарки, что ожидаемо после вынужденной паузы, однако удар Уиллока головой в упор отразить было почти невозможно. Теперь очень важно, как оценит игру Энрике и на кого сделает ставку в дальнейшем. Если Сафонов не вернется на скамейку — можно будет говорить о смене его статуса в парижском суперклубе.
Александр Головин, «Монако»
6 матчей, 0 результативных действий
Для Александра Головина нынешняя ЛЧ получается такой же неоднозначной, как и весь сезон «Монако». Но если в национальном первенстве монегаски проваливаются, то в Европе у них получается лучше. Второй год подряд команда из княжества попала в стыки, а единственный провал случился на старте основного этапа в гостях у «Брюгге» (1:4), когда Головин тогда залечивал травму.
1:6 на «Сантьяго Бернабеу» — особая история. Во-первых, «Реал» в тот вечер посетило вдохновение. Во-вторых, принявший команду по ходу сезона Себастьен Поконьоли признался, что выбрал смелый план на игру и ни о чем не жалеет.
В остальных матчах с участием Головина «Монако» давал результат. Ничьи с «Тоттенхэмом», «Пафосом» и «Ювентусом», а также трудовые победы над «Буде-Глимт» и «Галатасараем» (дважды по 1:0) дали очки, которые позволили продолжить выступления в турнире. У Александра в активе нет результативных действий, однако он стабильно держал уровень. 82,3 процента точных передач — показатель класса. Особенно с учетом смены позиций, которых по ходу турнира было три. Головин играл на левом фланге, в центре полузащиты и «десятку». Смена тренеров никак не сказалась на доверии к полузащитнику, который в среду вошел в тройку лучших игроков клуба по числу матчей в ЛЧ (39).
Егор Сорокин, «Кайрат»
8 матчей, 0 результативных действий
Требовать чего-то особенного от впервые попавшего в ЛЧ «Кайрата» было сложно. Команда и так совершила спортивный подвиг, пройдя четыре отборочных раунда и не пустив в основной этап «Селтик». Решающая игра с шотландцами — самый эмоциональный момент казахстанцев в европейской кампании (1:0). Егор Сорокин тогда безупречно отыграл 120 минут и в серии пенальти исполнил оказавшийся победным удар.
А в основном этапе «Кайрат» сыграл так, как мог, и старался получить удовольствие от большого турнира. Порой оказывался бессилен против звездной атаки «Реала» (0:5), но смог дать бой «Интеру» в Милане (1:2) и до последнего сражаться в Лондоне с «Арсеналом» (2:3). А единственную игру на ноль казахстанцы провели против «Пафоса» (0:0).
Сорокин — один из пяти футболистов, кто принял участие во всех 16 матчах европейской кампании, включая отборочные, но при этом заметно превзошел остальных по игровому времени. 1500 минут без единой замены! Рафаэль Уразбахтин в какой-то момент отправил в запас экс-капитана «Краснодара» Мартыновича, тогда как россиянин играл всегда, а главный тренер отмечал его лидерские качества. Да, «Кайрат» в таблице последний, однако команда подарила стране футбольный праздник, и Сорокин — один из творцов исторического успеха.
Андрей Кузичев