Спасение — дело рук: как трое россиян вышли в плей-офф Лиги чемпионов

То, что на заключительный матч основного этапа ЛЧ с «Ньюкаслом» Луис Энрике выбрал только восстановившегося Сафонова, — показательный момент. Особенно на фоне результативной ошибки Шевалье в Лиссабоне, которая обернулась для ПСЖ поражением от «Спортинга». К Сафонову же по игре с «Ньюкаслом» придраться сложно. Были отдельные помарки, что ожидаемо после вынужденной паузы, однако удар Уиллока головой в упор отразить было почти невозможно. Теперь очень важно, как оценит игру Энрике и на кого сделает ставку в дальнейшем. Если Сафонов не вернется на скамейку — можно будет говорить о смене его статуса в парижском суперклубе.