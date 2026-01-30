Интриги стыков Лиги чемпионов: Сафонов против Головина, «Реал» — снова с «Бенфикой», «Буде-Глимт» Хайкина сразится с «Интером»

С точки зрения европейцев, это не самая интересная пара, но для нас — едва ли не главная. Российские клубы в Лиге чемпионов не выступают, а наших футболистов там не очень много. Поэтому встреча Матвея Сафонова и Александра Головина, да еще и в плей-офф, очень интересна. Оба сейчас здоровы, играют в основе, так что шансы увидеть их полноценную дуэль в обоих матчах высоки.