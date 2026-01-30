Интриги стыков Лиги чемпионов: Сафонов против Головина, «Реал» — снова с «Бенфикой», «Буде-Глимт» Хайкина сразится с «Интером»

Определились пары стыкового раунда Лиги чемпионов. В них — масса интриг. Разбираемся со всеми.
«Бенфика» — «Реал»
Матч последнего тура общего этапа в Лиссабоне обернулся одним из ярчайших моментов в истории «Бенфики»: команда Жозе Моуринью не просто выгрызла место в плей-офф, а сделала это в сумасшедшем стиле — вратарь лиссабонцев Анатолий Трубин забил «Реалу» спасительный гол на последних секундах.
Сюжет той игры — как блокбастер, собравший миллионы долларов в кинотеатрах. В таких случаях зрители всегда просят сиквел, и они его получат: жеребьевка свела «Бенфику» и «Реал» в стыковом раунде вновь.
Конечно, Моуринью будет максимально мотивирован на новый сюрприз. Особый статус у этих игр и для Альваро Арбелоа — главный тренер «Реала» начал плохо, и вылет до ⅛ финала, еще и от команды Жозе Моуринью, ему не простят.
«Буде-Глимт» — «Интер»
Норвежский клуб — одна из главных сенсаций общего этапа. В последних двух турах «Буде-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» и «Атлетико», благодаря чему продрался в плей-офф. Команда российского голкипера Никиты Хайкина уже добилась исторического результата, но может пройти еще дальше.
Для этого, правда, нужен подвиг. «Интер» при Кристиане Киву не блистает в матчах с топ-соперниками — показательно, что на общем этапе он уступил «Атлетико», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Зато с середняками и аутсайдерами миланцы справляются отлично, что позволяет им лидировать в чемпионате Италии. Впрочем, «Буде-Глимт» уже не раз доказывал, что большие имена его не пугают. На зимнем искусственном поле заполярного стадиона тяжело будет всем.
«Монако» — «ПСЖ»
Хороший знак для «ПСЖ»: второй год подряд он получает в соперники по стыковому раунду команду из Лиги 1. В прошлом году с игр против «Бреста» началось восхождение парижан к трофею. И сейчас от «ПСЖ» тоже не ждут сюрпризов: «Монако» в кошмарной форме, идет десятым в чемпионате Франции и не без труда протиснулся в стыковой раунд.
С точки зрения европейцев, это не самая интересная пара, но для нас — едва ли не главная. Российские клубы в Лиге чемпионов не выступают, а наших футболистов там не очень много. Поэтому встреча Матвея Сафонова и Александра Головина, да еще и в плей-офф, очень интересна. Оба сейчас здоровы, играют в основе, так что шансы увидеть их полноценную дуэль в обоих матчах высоки.
Единственная пока встреча Сафонова и Головина во Франции завершилась победой «ПСЖ» со счетом 4:2. В той игре в декабре 2024-го российский вратарь вышел на замену в середине первого тайма, потому что Джанлуиджи Доннарумма получил шипами по лицу. Будем надеяться, что на этот раз травм никто не получит.
«Карабах» — «Ньюкасл»
«Карабах», как и «Буде-Глимт», неожиданно прорвался в стыковой раунд. Азербайджанцы в первом туре обыграли в гостях «Бенфику», а в четвертом разделили дома очки с «Челси», поэтому «Ньюкаслу» нужно быть аккуратнее.
Но если оставить формальности, то команде Эдди Хау повезло: даже с «Монако» было бы тяжелее, чем с «Карабахом». Главная проблема для «Ньюкасла» — в перелете: игрокам предстоит преодолеть 4000 километров до Баку.
«Боруссия» Д — «Аталанта»
По именам — самая равная пара раунда. «Боруссию» можно было бы назвать фаворитом, если бы не ее проблемы с итальянскими клубами. В этом сезоне она уступила «Интеру» и упустила победу над «Ювентусом» (зрелищные 4:4 в первом туре). А в прошлом сезоне на общем этапе черно-желтые не сумели справиться с «Болоньей» — 1:2. «Аталанта», напротив, полтора года назад обыграла «Штутгарт» в гостях, а два месяца назад разгромила на выезде «Айнтрахт».
«Олимпиакос» — «Байер»
Леверкузенцы сейчас далеко не так страшны, как при Хаби Алонсо, поэтому даже в паре с «Олимпиакосом» не все ясно. Тем более что совсем недавно, в 7-м туре общего этапа, «Байер» уступил в Пирее 0:2.
Но «Олимпиакос» — это все равно проще, чем «Бавария», которая попалась Леверкузену год назад на аналогичной стадии. Тогда мюнхенцы не дали шансов соперникам по Бундеслиге — 5:0 по сумме двух встреч.
«Галатасарай» — «Ювентус»
«Галатасарай» в этом сезоне уже преподнес одну сенсацию, когда обыграл дома «Ливерпуль», но в целом турки традиционно нестабильны — уступили и «Юниону», и «Монако», а «Айнтрахту» даже крупно (1:5). Поэтому «Ювентус» должен быть доволен жребием. Впрочем, и год назад казалось, что туринцы пройдут в стыках ПСВ, но голландцы шагнули дальше.
В последний раз эти соперники встречались между собой в декабре 2013-го, и тот матч длился целых двое суток: его остановили в первом тайме из-за жуткого снегопада в Стамбуле и доиграли на следующий день. «Ювентус» проиграл и пропустил «Галатасарай» в ⅛ финала. Будет ли дежавю?
«Брюгге» — «Атлетико»
Не самая яркая пара раунда, но и не такая уж предсказуемая, как кажется на первый взгляд. «Атлетико» в этом сезоне нестабилен и в последнем туре общего этапа неожиданно проиграл дома «Буде-Глимту». А «Брюгге» уже давно зарекомендовал себя как один из самых кусачих клубов турнира. В 2022 году на групповом этапе бельгийцы набрали в матчах с «Атлетико» 4 очка и в итоге вышли в плей-офф, а мадридцы вылетели из еврокубков. Как будет сейчас?
