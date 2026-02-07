Гол Рэшфорда в ворота «Ньюкасла» признан лучшим по итогам общего этапа ЛЧ

Лучшим стал форвард каталонской «Барселоны» и сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд, забивший второй мяч на 67-й минуте гостевого матча первого тура с «Ньюкаслом» (2:1).
Вторую позицию занял гол вратаря португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина в домашней встрече восьмого тура общего этапа с мадридским «Реалом» (4:2). Точный удар головой 24-летнего Трубина на 90+8-й минуте принёс «орлам» последнюю путёвку в стыковые матчи плей-офф.
Замкнул тройку лучших полузащитник греческого «Олимпиакоса» Шикинью, забивший «Королевскому клубу» (3:4) в пятом туре ЛЧ, на восьмой минуте игры.