Моуринью хочет выбить «Реал» из Лиги чемпионов: громкое заявление перед матчем

Первый матч противостояния пройдёт в Лиссабоне 17 февраля и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.
«Мне бы очень хотелось выбить “Реал” из Лиги чемпионов, а потом чтобы Арбелоа выиграл чемпионат Испании и добился ещё большего. Он отличный парень и заслуживает этого», — слова Моуринью приводит The Touchline.
В конце января «Бенфика» уже шокировала «Реал», выиграв на своём поле 4:2 и пробившись в плей-офф. Точку в той встрече поставил голкипер Анатолий Трубин, отличившийся в самой концовке матча.