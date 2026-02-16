Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Моуринью хочет выбить «Реал» из Лиги чемпионов: громкое заявление перед матчем

Жозе Моуринью готовит «Бенфику» к громкой разборке с «Реалом» в стыковом раунде Лиги чемпионов. Лиссабонцы намерены повторить недавний успех и снова оставить мадридцев без победы в очной дуэли, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Первый матч противостояния пройдёт в Лиссабоне 17 февраля и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.

«Мне бы очень хотелось выбить “Реал” из Лиги чемпионов, а потом чтобы Арбелоа выиграл чемпионат Испании и добился ещё большего. Он отличный парень и заслуживает этого», — слова Моуринью приводит The Touchline.

В конце января «Бенфика» уже шокировала «Реал», выиграв на своём поле 4:2 и пробившись в плей-офф. Точку в той встрече поставил голкипер Анатолий Трубин, отличившийся в самой концовке матча.