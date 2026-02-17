Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ», Фати — нет

В то же время в составе отсутствует форвард Ансу Фати, получивший травму бедра. В лазарете команды также находятся вратарь Лукаш Градецки, хавбек Поль Погба, защитники Эрик Дайер, Тило Керер и Кассум Уаттара.
Заявка «Монако» на матч с «ПСЖ»
Вратари: Филипп Кен, Ян Льенар, Жюль Ставецки.
Защитники: Крепен Диатта, Ваут Фас, Кайо Энрике, Самуэль Нибомб, Джордан Тезе, Вандерсон.
Полузащитники: Магнес Аклиуш, Аладжи Бамба, Ламин Камара, Мамаду Кулибали, Александр Головин, Станис Идумбо, Илан Туре, Денис Закария.
Нападающие: Симон Адинга, Фоларин Балогун, Мика Бирет.