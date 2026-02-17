Ричмонд
Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ», Фати — нет

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на первый стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ». Игра пройдет сегодня в Монако и начнется в 23:00 мск.

Источник: Sport24

В то же время в составе отсутствует форвард Ансу Фати, получивший травму бедра. В лазарете команды также находятся вратарь Лукаш Градецки, хавбек Поль Погба, защитники Эрик Дайер, Тило Керер и Кассум Уаттара.

Заявка «Монако» на матч с «ПСЖ»

Вратари: Филипп Кен, Ян Льенар, Жюль Ставецки.

Защитники: Крепен Диатта, Ваут Фас, Кайо Энрике, Самуэль Нибомб, Джордан Тезе, Вандерсон.

Полузащитники: Магнес Аклиуш, Аладжи Бамба, Ламин Камара, Мамаду Кулибали, Александр Головин, Станис Идумбо, Илан Туре, Денис Закария.

Нападающие: Симон Адинга, Фоларин Балогун, Мика Бирет.

