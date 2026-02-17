Пименов: встреча Головина и Сафонова в ЛЧ — знаковое событие для нашего футбола

Ожидания от этой встречи? Думаю, «ПСЖ» пройдёт достаточно легко. «Монако» на сегодняшний момент неконкурентоспособен. Возможно, из-за того, что многие сильные игроки покинули команду, а на замену мало кто пришёл. В чемпионате у «Монако» дела идут не очень. Если они делают ставку на зону Лиги чемпионов, то на сегодняшний день «ПСЖ» — явный фаворит в этом противостоянии.