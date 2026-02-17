Ричмонд
Пименов: встреча Головина и Сафонова в ЛЧ — знаковое событие для нашего футбола

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов назвал встречу Александра Головина и Матвея Сафонова в матче плей-офф Лиги чемпионов между «Монако» и «ПСЖ» знаковым событием для российского футбола.

Источник: Metaratings.ru

"Головин и Сафонов — первые российские футболисты, которые встретятся друг с другом в плей-офф Лиги чемпионов? Однозначно, это знаковое событие для нашего футбола! Я очень рад за них и за всех нас! Желаю им удачи!

Ожидания от этой встречи? Думаю, «ПСЖ» пройдёт достаточно легко. «Монако» на сегодняшний момент неконкурентоспособен. Возможно, из-за того, что многие сильные игроки покинули команду, а на замену мало кто пришёл. В чемпионате у «Монако» дела идут не очень. Если они делают ставку на зону Лиги чемпионов, то на сегодняшний день «ПСЖ» — явный фаворит в этом противостоянии.

Сможет ли «Монако» забить хотя бы один мяч в двух встречах? Абсолютно может. Во-первых, мы видели, как «ПСЖ» иногда заигрывается в атаке и допускает ошибки в обороне, пропуская контратаки. Если «Монако» сыграет строго и выдаст лучшую игру года, тогда есть шансы пройти", — сказал Пименов Metaratings.ru.

17 февраля «Монако» примет «ПСЖ» в первом стыковом матче за право выхода в ⅛ финала Лиги чемпионов на стадионе «Луи II».

Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени. Ответная игра запланирована на 25 февраля.