«Ювентус» впервые за 68 лет пропустил пять голов в Лиге чемпионов

Для «Ювентуса» это поражение стало крупнейшим в еврокубках за последние 68 лет, сообщает Opta. Туринцы пропустили пять или более голов в официальном матче под эгидой УЕФА впервые с 1 октября 1958 года. Тогда в ответной игре предварительного раунда Кубка европейских чемпионов итальянский клуб уступил австрийскому «Винеру» со счетом 0:7.