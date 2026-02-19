Ричмонд
«Ньюкасл» устроил шоу в Азербайджане, «Буде-Глимт» с русским вратарем творит историю. Итоги вечера в ЛЧ

Еще один яркий вечер!

Источник: Getty Images

«Буде-Глимт» Никиты Хайкина сотворил сенсацию, обыграв «Интер» дома

Норвежцы преподнесли главный сюрприз игрового дня в ЛЧ. Команда Кьетиля Кнутсена открыла счет на 20-й минуте после шикарной комбинации, которая завершилась голом Сондре Фета. К середине первого тайма «Интер» восстановил равновесие на табло усилиями Франческо Эспозито.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 18.02.2026, 23:00
Буде-Глимт
3
Интер
1

Уже после перерыва «Буде-Глимт» ринулся в атаку и отгрузил итальянцам два гола за 4 минуты! Сначала отличился Йенс-Петтер Хеуге, а чуть позже — датчанин Каспер Хег.

Норвежцы уверенно обыграли команду Кристиана Киву в первом стыковом матче Лиги чемпионов и заработали комфортное преимущество перед ответной встречей в Милане. Кстати, «Буде» Хайкина не проигрывает в ЛЧ уже на протяжении четырех матчей подряд!

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 18.02.2026, 20:45
Карабах
1
Ньюкасл Юнайтед
6

«Ньюкасл» устроил шоу в Азербайджане

Англичане разгромили «Карабах» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе в Баку, завершилась со счетом 6:1 в пользу «Ньюкасла».

Автором четырех голов стал Энтони Гордон, оформивший покер в первом тайме. Также у гостей отличились Малик Тшау и Джейкоб Мерфи. У азербайджанской команды единственный мяч забил Эльвин Джафаргулиев.

Ответный матч пройдет 24 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 18.02.2026, 23:00
Брюгге
3
Атлетико
3

«Атлетико» Симеоне упустил победу в Бельгии

В первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов «Брюгге» и «Атлетико» сыграли результативную вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, завершилась со счетом 3:3.

В первом тайме «Атлетико» сумел забить дважды: на 8-й минуте пенальти реализовал Хулиан Альварес, а в концовке отличился Адемола Лукман.

Но уже после перерыва «Брюгге» сотворил камбэк! В начале второго тайма один мяч отыграл Рафаэль Оньедика, а вскоре счет сравнял Николо Трезольди.

Правда, на 79-й минуте в собственные ворота мяч срезал защитник «Брюгге» Хоэль Ордоньес. Но и после этого пропущенного мяча бельгийцы сумели отыграться — уже в компенсированное время отличился Христос Цолис.

Ответный матч между «Атлетико» и «Брюгге» состоится в Мадриде 24 февраля.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 18.02.2026, 23:00
Олимпиакос П
0
Байер
2

«Байер» обыграл «Олимпиакос» благодаря дублю Шика

Футболисты «Байера» в гостях уверенно победили «Олимпиакос» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Игра завершилась победой немецкой команды — 2:0.

В конце первого тайма «Олимпиакос» открыл счет в игре, но сделал это из офсайда. А уже после перерыва дубль за три минуты оформил нападающий «Байера» Патрик Шик! Этого оказалось достаточно для победы.

Ответная встреча между «Байером» и «Олимпиакосом» пройдет 24 февраля в Леверкузене.

Владимир Менес