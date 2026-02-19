Сафонов идет на рекорд. Российский вратарь покорил Францию и ПСЖ

Матвей Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года, в первом же сезоне он выиграл все возможные национальные трофеи, а пиком стала победа в Лиге чемпионов. Для полного счастья Сафонову не хватало только одного — игровых минут на поле. Он был вторым вратарем в течение всего сезона, уступая чемпиону Европы итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. В том дебютном сезоне Сафонов провел 17 матчей, из которых 7 были без пропущенных мячей.
Летом прошлого года Доннарумма ушел в английский «Манчестер Сити», но проще российскому голкиперу не стало. Он вовсе перестал выходить на поле, уступая новичку ПСЖ — французу Люке Шевалье. Но последующая победа в Межконтинентальном кубке, где россиянин со сломанной рукой отразил четыре пенальти из пяти, вернула его в стартовый состав.
Во вторник российский вратарь вышел на поле в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». В первом тайме он особо себя не проявил (ПСЖ пропустил два довольно быстрых мяча), но стопроцентной вины Матвея в них не было. Во втором тайме он запомнился французской публике крутым сейвом после опасного удара капитана «Монако» Дениса Закарии. Швейцарец сильно отправил мяч в левый нижний угол, но Сафонов спас.
Матч с «Монако» стал рекордным для россиянина. Впервые за карьеру в ПСЖ он провел пятую игру подряд в стартовом составе. При этом все игры он держался не только достойно, но и уверенно. Он не допускал результативных ошибок, выручал, хорошо взаимодействовал с партнерами. Игра с «Монако» стала для россиянина уже девятой в текущем сезоне. Можно надеяться, что Сафонов может установить личный рекорд по матчам за французский клуб в конце весны.
Мечты сбываются
После победы в Лиге чемпионов Сафонова спрашивали о его дальнейших мечтах. И если задача по трофеям выполнена (россиянин, по сути, выиграл все с ПСЖ), то ему пришло время стать по-настоящему основным голкипером топ-клуба.
После победы же в Межконтинентальном кубке тренерский штаб ПСЖ во главе с Луисом Энрике вслед за футболистами наконец вспомнили, зачем вообще брали Сафонова у «Краснодара». Теперь российский вратарь — неотъемлемая часть стартового состава парижской команды. У него довольно хорошо получается, последние матчи года и финал Межконтинентального кубка вернули ему уверенность.
Хоть ПСЖ в этом сезоне после триумфа прошлого года в Европе выглядит не очень хорошо, Сафонов близок к осуществлению мечты. Пока он основной вратарь ПСЖ, планку нужно обязательно держать. И помочь команде выиграть трофеи уже как первому номеру в воротах. Если в чемпионате Франции это сделать не так сложно, то в Лиге чемпионов действительно придется попотеть. И хочется пожелать, чтобы ПСЖ выиграл оба турнира с Сафоновым в воротах.
Почему бы не помечтать
Прошлый сезон Лиги чемпионов стал триумфом для основного конкурента россиянина Доннаруммы. За счет отличной игры именно в главном европейском турнире итальянца признали лучшим вратарем года. Потенциал Сафонова дарит надежду на то, что в случае победы в Лиге чемпионов он тоже добьется такого звания. Кто знает, чем завершится кампания ПСЖ в этом сезоне, но за Матвея действительно радостно. Ведь игра за гранд своего рода вывеска для других топ-клубов. Может быть, Сафонов проявит себя настолько, что привлечет внимание мадридского «Реала», «Барселоны» или «Баварии».