Сафонов идет на рекорд. Российский вратарь покорил Францию и ПСЖ

Хоть ПСЖ в этом сезоне после триумфа прошлого года в Европе выглядит не очень хорошо, Сафонов близок к осуществлению мечты. Пока он основной вратарь ПСЖ, планку нужно обязательно держать. И помочь команде выиграть трофеи уже как первому номеру в воротах. Если в чемпионате Франции это сделать не так сложно, то в Лиге чемпионов действительно придется попотеть. И хочется пожелать, чтобы ПСЖ выиграл оба турнира с Сафоновым в воротах.