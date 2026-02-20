Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.40
П2
3.60
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.50
П2
5.35
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.91
П2
1.91
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.95
П2
5.30
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2

Гвардиола о скандале с Винисиусом: «Неважно, где ты родился, цвет кожи не делает тебя лучше или хуже»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об инциденте в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1), который прошел 17 февраля в Лиссабоне.

Источник: Reuters

На 50-й минуте игры форвард мадридцев Винисиус Жуниор сообщил арбитру Франсуа Летексье, что полузащитник хозяев Джанлука Престианни якобы оскорбил его на расовой почве. Судья остановил встречу, скрестив руки, и матч возобновился спустя 10 минут.

"Неважно, где ты родился, цвет кожи не делает тебя лучше или хуже. Предстоит большая работа. Она ведется в обществе, а не только в футболе. Расизм повсюду? он проявляется в том, как вы себя ведёте и притворяетесь лучше кого-то.

Как бороться с расизмом? Школы. Должны больше платить учителям, а не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными людьми в обществе, а не тренеры", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело. Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде.

Бенфика
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Да Луш
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
50′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
25
Джанлука Престианни
78′
81′
11
Доди Лукебакио
21
Андреас Шельдеруп
74′
10
Георгий Судаков
90+2′
27
Рафа Силва
74′
20
Ричард Риос
8
Фредрик Эурснес
80′
15
Сидни Лопеш Кабрал
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
87′
7
Винисиус Жуниор
51′
18
Альваро Каррерас
90′
2
Даниэль Карвахаль
6
Эдуардо Камавинга
90′
45
Тиаго Питарч
15
Арда Гюлер
86′
21
Браим Диас
Статистика
Бенфика
Реал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
3
7
Угловые
3
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти