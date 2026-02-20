Гвардиола о скандале с Винисиусом: «Неважно, где ты родился, цвет кожи не делает тебя лучше или хуже»

На 50-й минуте игры форвард мадридцев Винисиус Жуниор сообщил арбитру Франсуа Летексье, что полузащитник хозяев Джанлука Престианни якобы оскорбил его на расовой почве. Судья остановил встречу, скрестив руки, и матч возобновился спустя 10 минут.
"Неважно, где ты родился, цвет кожи не делает тебя лучше или хуже. Предстоит большая работа. Она ведется в обществе, а не только в футболе. Расизм повсюду? он проявляется в том, как вы себя ведёте и притворяетесь лучше кого-то.
Как бороться с расизмом? Школы. Должны больше платить учителям, а не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными людьми в обществе, а не тренеры", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело. Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде.
