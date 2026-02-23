Источник: полузащитник «Бенфики» Престианни намерен подать в суд на Мбаппе и Винисиуса

Во время первого матча стыкового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (1:0), который прошел 17 февраля, Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной», прикрывая рот футболкой. Мбаппе после игры заявил, что лично слышал, как футболист «Бенфики» несколько раз оскорбил бразильца на почве расизма. 23 февраля УЕФА объявил о временном отстранении Престианни.
Как отмечает источник, полузащитник лиссабонского клуба на фоне обвинений в свой адрес планирует обратиться в УЕФА, ФИФА, а также в судебные органы Португалии.
Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов состоится в Мадриде в среду, 25 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.