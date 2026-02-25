«Атлетико» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов

Встреча прошла во вторник, 24 февраля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Александр Серлот. Еще один гол забил Джонни Кардозо. У гостей отличился Хоэль Ордоньес.
«Атлетико» по сумме двух встреч вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов. Первая игра команд завершилась со счетом 3:3. Соперник мадридцев станет известен после жеребьевки, которая пройдет 27 февраля.
Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является парижский ПСЖ.
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
24.02.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Иван Леко
Голы
Атлетико
Александр Серлот
(Ян Облак)
23′
Джонни Кардозо
48′
Александр Серлот
(Адемола Лукман)
76′
Александр Серлот
(Маттео Руджери)
87′
Брюгге
Хоэль Ордоньес
(Брэндон Мехеле)
36′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
85′
3
Маттео Руджери
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
9
Александр Серлот
20
Джулиано Симеоне
83′
2
Хосе Хименес
10
Алекс Баэна
70′
16
Науэль Молина
5
Джонни Кардозо
83′
4
Родриго Мендоса
6
Коке
70′
22
Адемола Лукман
19
Хулиан Альварес
58′
7
Антуан Гризманн
Брюгге
22
Симон Миньоле
64
Кириани Саббе
9
Карлуш Боржеш
25
Александр Станкович
4
Хоэль Ордоньес
40′
20
Ханс Ванакен
65
Хоакин Сейс
82′
80
Феликс Лемарешаль
8
Христос Тзолис
82′
19
Густаф Нильссон
7
Николо Тресольди
65′
17
Ромео Верман
85′
44
Брэндон Мехеле
88′
14
Бьорн Мейер
10
Хуго Ветлесен
65′
67
Мамаду Дьякон
Статистика
Атлетико
Брюгге
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
5
6
Угловые
2
7
Фолы
5
8
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
