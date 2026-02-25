«Атлетико» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов

Встреча прошла во вторник, 24 февраля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Александр Серлот. Еще один гол забил Джонни Кардозо. У гостей отличился Хоэль Ордоньес.