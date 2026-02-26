Ричмонд
«ПСЖ» в день рождения Сафонова вышел в ⅛ финала ЛЧ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в воротах сыграл вничью с «Монако» в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и вышел в ⅛ финала турнира.

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Париже завершилась со счетом 2:2. В составе парижан отличились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66). У «Монако» мячи забили Магнес Аклиуш (45) и Джордан Тезе (90+1). На 58-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник монегасков Мамаду Кулибали.

Сафонов сыграл в седьмом матче «ПСЖ» подряд после восстановления от перелома руки. В день встречи россиянину исполнилось 27 лет.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в игре из-за удаления в первом матче.

Неделей ранее «ПСЖ» в первом матче одержал победу со счетом 3:2.

В ⅛ финала соперником парижского клуба станет испанская «Барселона» или английский «Челси». Жеребьевка пройдет в пятницу, 27 февраля. «ПСЖ» является действующим победителем турнира.

ПСЖ
2:2
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
25.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Голы
ПСЖ
Маркиньос
(Дезире Дуэ)
60′
Хвича Кварацхелия
66′
Монако
Магнес Аклиуш
(Мамаду Кулибали)
45′
Йордан Тезе
90+1′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
80′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
87′
27
Педро Фернандес
14
Дезире Дуэ
88′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
69′
19
Ли Кан Ин
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
12
Кайю Энрике
28
Мамаду Кулибали
55′
58′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
24′
74′
13
Кристиан Мависса
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
48′
90′
44
Самюэль Нибомбе
9
Фоларин Балогун
74′
14
Мика Биерет
11
Магнес Аклиуш
74′
24
Симон Адингра
23
Аладжи Бамба
62′
4
Йордан Тезе
Статистика
ПСЖ
Монако
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
6
4
Угловые
8
4
Фолы
8
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти