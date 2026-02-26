«ПСЖ» в день рождения Сафонова вышел в ⅛ финала ЛЧ

Встреча в Париже завершилась со счетом 2:2. В составе парижан отличились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66). У «Монако» мячи забили Магнес Аклиуш (45) и Джордан Тезе (90+1). На 58-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник монегасков Мамаду Кулибали.
Сафонов сыграл в седьмом матче «ПСЖ» подряд после восстановления от перелома руки. В день встречи россиянину исполнилось 27 лет.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в игре из-за удаления в первом матче.
Неделей ранее «ПСЖ» в первом матче одержал победу со счетом 3:2.
В ⅛ финала соперником парижского клуба станет испанская «Барселона» или английский «Челси». Жеребьевка пройдет в пятницу, 27 февраля. «ПСЖ» является действующим победителем турнира.
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Маркиньос
(Дезире Дуэ)
60′
Хвича Кварацхелия
66′
Магнес Аклиуш
(Мамаду Кулибали)
45′
Йордан Тезе
90+1′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
80′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
87′
27
Педро Фернандес
14
Дезире Дуэ
88′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
69′
19
Ли Кан Ин
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
12
Кайю Энрике
28
Мамаду Кулибали
55′
58′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
24′
74′
13
Кристиан Мависса
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
48′
90′
44
Самюэль Нибомбе
9
Фоларин Балогун
74′
14
Мика Биерет
11
Магнес Аклиуш
74′
24
Симон Адингра
23
Аладжи Бамба
62′
4
Йордан Тезе
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти