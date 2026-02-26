«Юве» устроил грандиозный камбек, Винисиус танцевал, «Аталанта» и «Боруссия» выдали триллер. Итоги вечера в ЛЧ

Кроме того, клуб с севера Италии этой победой занес себя в историю. «Аталанта» стала лишь третьей командой в истории страны, которой удалось пройти дальше в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в первом матче с разницей минимум в два мяча. Ранее это удавалось «Ювентусу» против «Атлетико» в сезоне-2018/19 и «Роме» против «Барселоны» в сезоне-2017/18.