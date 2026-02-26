«Юве» устроил грандиозный камбек, Винисиус танцевал, «Аталанта» и «Боруссия» выдали триллер. Итоги вечера в ЛЧ

Исторический камбэк «Аталанты»
У кого точно удалась сегодняшняя ночь, так у это «Аталанты». Итальянцы чудом сумели обогнать дортмундскую «Боруссию». Настоящую сенсацию сообразили футболисты Палладино: после поражения со счетом 0:2 в первом матче «бергамаски» взяли реванш на своем поле, победив со счетом 4:1.
Таким образом итальянская команда вышла в ⅛ финала, где сыграет либо против «Арсенала», либо против «Баварии».
Кроме того, клуб с севера Италии этой победой занес себя в историю. «Аталанта» стала лишь третьей командой в истории страны, которой удалось пройти дальше в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в первом матче с разницей минимум в два мяча. Ранее это удавалось «Ювентусу» против «Атлетико» в сезоне-2018/19 и «Роме» против «Барселоны» в сезоне-2017/18.
«ПСЖ» потрепал нервы
«ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» (2:2) в ответном матче предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в ⅛ финала. Парижане проигрывали по ходу встречи, но во втором тайме остались в большинстве и без проблем оформили нужный результат. Очередной матч в основном составе «ПСЖ» провел российский вратарь Матвей Сафонов.
Фанаты им, судя по всему, остались не очень довольны.
А вот «Монако», как сообщает журналист Алексис Бласкес, повторил достижение московского ЦСКА. Не поверите, но это две команды, сумевшие забить «ПСЖ» в ЛЧ, находясь при этом в меньшинстве.
«Ювентус» был близок к чуду
«Ювентус» на своем поле принимал «Галатасарай». Первый матч в их паре закончился со счетом 5:2 в пользу турецкой команды, соответственно, для прохода вперед футболисты Лучано Спаллетти должны были побеждать с разницей в 3 мяча. И им это почти удалось!
Основное время встречи завершилось победой туринцев со счетом 3:0. Счет в матче открыл полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли (37-я минута). На 48-й минуте туринцы остались в меньшинстве, был удален защитник Ллойд Келли. Затем команда сумела забить два мяча — отличились защитник Федерико Гатти (70-я) и полузащитник Уэстон Маккенни (82-я).
Однако уже в дополнительное время итальянцы умудрились пропустить аж дважды. В итоге — печальные для итальянских болельщиков 3:2 в этом матче и 5:7 по сумме двух матчей.
«Реал» все же обыграл «Бенфику»
Встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1. Счет в матче открыл на 14-й минуте игрок «Бенфики» Рафа Силва. Уже на 16-й минуте «Реал» сравнял счет, отличился Орельен Тчуамени. На 80-й минуте Винисиус Жуниор забил победный гол и вывел мадридцев вперед.
Сложно сказать, чем руководствовался Вини, когда в очередной раз шел танцевать перед разъяренными фанатами соперника, но крепких словечек он наверняка выслушал. Впрочем, какой бразилец без этого?
Напомним, в первом матче «Реал» в Лиссабоне обыграл «Бенфику» со счетом 1:0 благодаря голу Винисиуса.
По сумме двух матчей «Реал» выходит в ⅛ финала Лиги чемпионов. В ⅛ финала турнира «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом». Правда, состав на «Сити» у Арбелоа будет, вероятно, другой. Жуткую травму получил испанский защитник «Реала» Асенсио в, в общем, игровом эпизоде. Рауль пошел в верховую дуэль, когда рядом с ним находился его партнер по команде Эдуардо Камавинга. Они столкнулись в воздухе и тяжело упали на газон.
Оба футболиста сильно ударились о землю, и медицинскому штабу «Реала» был дан знак выбежать на поле. Асенсио, судя по всему, пострадал сильнее: он сразу же схватился за грудь. Клубные врачи немедленно начали оказывать ему помощь. После этого Асенсио унесли с поля на носилках. На игроке был шейный корсет. Вместо Асенсио на поле вышел Давид Алаба.
Автор: Денис Лебеденко