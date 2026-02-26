«Црвена Звезда» Станковича вылетела из Лиги Европы, проиграв «Лиллю» на своем поле

Основное время завершилось победой французов — 1:0. Единственный мяч забил Оливье Жиру, ставший самым возрастным автором гола в истории турнира (39 лет, 149 дней).
Этого результата хватило гостям для того, чтобы перевести игру в овертайм (первый матч — 1:0), где победу принес точный удар Натан Нгой.
Экс-защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отыграл основное время, но в дополнительное главный тренер Деян Станкович, не раз отмечавшись значимость российско-армянского футболиста, принял решение его заменить (106-я минута).
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
26.02.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Райко Митич
Главные тренеры
Деян Станкович
Брюно Женезьо
Голы
Лилль
Оливье Жиру
(Бенжамен Андре)
4′
Натан Нгой
(Фелиш Коррея)
99′
Составы команд
Црвена Звезда
1
Матеус
25
Страхиня Эракович
66
Соль Ен У
33
Раде Крунич
17
Бруно Дуарте
30
Франклин Тебо Ученна
36′
46′
13
Милош Велькович
5
Родригао
104′
10
Александр Катаи
23
Наир Тикнизян
106′
71
Адем Авдич
120+1′
42
Джей Энем
46′
89
Марко Арнаутович
20
Томаш Хендель
68′
71′
21
Тими Макс Элшник
22
Василие Костов
104′
35
Дуглас Овусу
Лилль
1
Берке Озер
7
Матиас Фернандес-Пардо
9
Оливье Жиру
2
Аисса Манди
18
Шансель Мбемба
21
Бенжамен Андре
32
Айюб Буадди
52′
22
Тиагу Сантуш
94′
3
Натан Нгой
15
Ромен Перро
106′
24
Калвин Вердонк
28
Гаэтан Перрен
71′
27
Фелиш Коррея
10
Хакон Харальдссон
94′
17
Нгал`айель Мукау
Статистика
Црвена Звезда
Лилль
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
3
8
Угловые
8
8
Фолы
17
13
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти