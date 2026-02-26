Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
1
:
Динамо З
2
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.10
П2
1.37
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
1
:
ПАОК
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.25
П2
6.60
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Фенербахче
2
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.40
П2
1.20
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Болонья
1
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

«Црвена Звезда» Станковича вылетела из Лиги Европы, проиграв «Лиллю» на своем поле

В Белграде завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» уступила на своем поле «Лиллю» со счетом 0:2 в дополнительное время.

Источник: Соцсети

Основное время завершилось победой французов — 1:0. Единственный мяч забил Оливье Жиру, ставший самым возрастным автором гола в истории турнира (39 лет, 149 дней).

Этого результата хватило гостям для того, чтобы перевести игру в овертайм (первый матч — 1:0), где победу принес точный удар Натан Нгой.

Экс-защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отыграл основное время, но в дополнительное главный тренер Деян Станкович, не раз отмечавшись значимость российско-армянского футболиста, принял решение его заменить (106-я минута).

Црвена Звезда
0:2
Основное время: 0:1 (0:1)
ДВ
Лилль
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
26.02.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Райко Митич
Главные тренеры
Деян Станкович
Брюно Женезьо
Голы
Лилль
Оливье Жиру
(Бенжамен Андре)
4′
Натан Нгой
(Фелиш Коррея)
99′
Составы команд
Црвена Звезда
1
Матеус
25
Страхиня Эракович
66
Соль Ен У
33
Раде Крунич
17
Бруно Дуарте
30
Франклин Тебо Ученна
36′
46′
13
Милош Велькович
5
Родригао
104′
10
Александр Катаи
23
Наир Тикнизян
106′
71
Адем Авдич
120+1′
42
Джей Энем
46′
89
Марко Арнаутович
20
Томаш Хендель
68′
71′
21
Тими Макс Элшник
22
Василие Костов
104′
35
Дуглас Овусу
Лилль
1
Берке Озер
7
Матиас Фернандес-Пардо
9
Оливье Жиру
2
Аисса Манди
18
Шансель Мбемба
21
Бенжамен Андре
32
Айюб Буадди
52′
22
Тиагу Сантуш
94′
3
Натан Нгой
15
Ромен Перро
106′
24
Калвин Вердонк
28
Гаэтан Перрен
71′
27
Фелиш Коррея
10
Хакон Харальдссон
94′
17
Нгал`айель Мукау
Статистика
Црвена Звезда
Лилль
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
3
8
Угловые
8
8
Фолы
17
13
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти