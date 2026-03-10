Арбелоа — о матче с «Манчестер Сити»: «Реал» подходит к игре с уверенностью и желанием"

«Это команда с большим количеством индивидуально сильных игроков, но при этом она отлично действует и как единое целое. У них очень четкие идеи, и они уже семь-восемь лет работают с Гвардиолой. Они досконально знают друг друга и могут играть с закрытыми глазами. Это матч, в котором нужно быть максимально сосредоточенными, делать все правильно: и в обороне, и в атаке, и при стандартах… Каждая секунда и каждая деталь важны. Но мы подходим к игре с уверенностью, готовностью и огромным желанием поскорее начать матч», — цитирует Арбелоа пресс-служба «сливочных».