Арбелоа — о матче с «Манчестер Сити»: «Реал» подходит к игре с уверенностью и желанием"

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением о матче с «Манчестер Сити» в первой игре ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Соцсети

«Это команда с большим количеством индивидуально сильных игроков, но при этом она отлично действует и как единое целое. У них очень четкие идеи, и они уже семь-восемь лет работают с Гвардиолой. Они досконально знают друг друга и могут играть с закрытыми глазами. Это матч, в котором нужно быть максимально сосредоточенными, делать все правильно: и в обороне, и в атаке, и при стандартах… Каждая секунда и каждая деталь важны. Но мы подходим к игре с уверенностью, готовностью и огромным желанием поскорее начать матч», — цитирует Арбелоа пресс-служба «сливочных».

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в Мадриде. Начало игры — в 23.00 мск.

Футбол. Лига чемпионов
11.03
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.90
П2
2.03