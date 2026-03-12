Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.55
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.72
X
3.33
П2
2.15
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.48
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.29
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.67
П2
4.05
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.88
П2
1.84
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.38
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.40
П2
2.41
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.53
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.64
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.65
П2
1.83
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.00
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.67
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Луис Энрике после 5:2 с «Челси»: «ПСЖ» поедет в Лондон не для того, чтобы отстаивать результат"

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «Челси» (5:2).

Источник: Getty Images

«Какая атмосфера, это было невероятно! Болельщики просто потрясающие. Я видел фанатов на экране перед матчем из раздевалки, какое это было ощущение для меня как тренера! Я хочу сказать своим футболистам: наслаждайтесь игрой на этом стадионе, в этой атмосфере, с этой уверенностью, которую вы можете почувствовать в трудные моменты. Невероятно, что эта победа принадлежит им.

Это победа и наших игроков тоже. Ведь даже несмотря на некоторые неточности, мы бойцы, и у нас невероятный менталитет. Мы стойкая команда. Мы всегда остаемся стойкими. Мы увидели, что “Челси” — команда очень высокого уровня. Вот почему они так много выиграли в прошлом сезоне, и мы очень хорошо их знаем.

Ответный матч? Я не сомневаюсь, что это будет напряженный и сложный матч, как и прошедший. Но мы едем в Лондон не для того, чтобы отстаивать результат, ничего подобного. Наш менталитет заключается в том, чтобы попытаться выиграть матч, атаковать и заслужить победу в матче, потому что, когда вы думаете о сохранении результата, это не работает. Я могу заверить вас, что мы постараемся это сделать. Мы способны выиграть ответный матч», — приводятся слова Луиса Энрике на сайте клуба.

Футбол. Лига чемпионов
17.03
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
3.10