Луис Энрике после 5:2 с «Челси»: «ПСЖ» поедет в Лондон не для того, чтобы отстаивать результат"

«Какая атмосфера, это было невероятно! Болельщики просто потрясающие. Я видел фанатов на экране перед матчем из раздевалки, какое это было ощущение для меня как тренера! Я хочу сказать своим футболистам: наслаждайтесь игрой на этом стадионе, в этой атмосфере, с этой уверенностью, которую вы можете почувствовать в трудные моменты. Невероятно, что эта победа принадлежит им.



Это победа и наших игроков тоже. Ведь даже несмотря на некоторые неточности, мы бойцы, и у нас невероятный менталитет. Мы стойкая команда. Мы всегда остаемся стойкими. Мы увидели, что “Челси” — команда очень высокого уровня. Вот почему они так много выиграли в прошлом сезоне, и мы очень хорошо их знаем.



Ответный матч? Я не сомневаюсь, что это будет напряженный и сложный матч, как и прошедший. Но мы едем в Лондон не для того, чтобы отстаивать результат, ничего подобного. Наш менталитет заключается в том, чтобы попытаться выиграть матч, атаковать и заслужить победу в матче, потому что, когда вы думаете о сохранении результата, это не работает. Я могу заверить вас, что мы постараемся это сделать. Мы способны выиграть ответный матч», — приводятся слова Луиса Энрике на сайте клуба.