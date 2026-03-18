Сафонов сделал результативный пас в матче ПСЖ против «Челси»

Российский вратарь футбольного клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал результативный пас в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против английского ФК «Челси». Об этом стало известно 17 марта.

Источник: Reuters

На 6-й минуте он направил мяч на грузина Хвичу Кварацхелию, который после этого открыл счет. Официально ассист Сафонову не засчитали, так как защитник ФК «Челси» коснулся мяча перед ударом Кварацхелии.

Встреча проходила на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

«ПСЖ» обыграл «Челси» в матче ⅛ финала Лиги чемпионов 11 марта со счетом 5:2. В составе победителей отметились Брадли Барколя, Усман Дембеле, Витинья и Хвича Кварацхелия, оформивший дубль. У «Челси» забили Мало Гюсто и Энцо Фернандес.

Челси
0:3
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Статистика
Челси
ПСЖ
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
9
5
Угловые
9
3
Фолы
8
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти