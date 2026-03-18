Энрике назвал Сафонова вратарем высшего уровня

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил о классе российского вратаря команды Матвея Сафонова после победы над английским «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов, отметив также уровень его конкурента по позиции Люки Шевалье.
Во вторник «ПСЖ» обыграл на выезде «Челси» в ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) прошел английский клуб. В обеих встречах ворота парижан защищал Сафонов, в ответной игре он отразил девять ударов по воротам.
«Невозможно побеждать на выезде, особенно в Лиге чемпионов, без вратаря высшего уровня. Вот что происходит, когда играешь с Матвеем и Люкой Шевалье. Мне повезло, что у меня есть несколько хороших вратарей», — приводит слова Энрике Le Parisien.
Капитан «ПСЖ» Маркиньос после игры выделил характер Сафонова. «Очень важно иметь в команде голкипера, который может справиться с таким давлением. Он доказал, что он по-настоящему потрясающий вратарь», — приводит слова защитника «ПСЖ» журналист Илье Петер в соцсети X.
