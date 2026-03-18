«Было спокойно»: Сафонов о девяти сейвах в матче ЛЧ с «Челси»

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что ему спокойно далась игра Лиги чемпионов против английского «Челси», в которой он отразил девять ударов по воротам.
Во вторник «ПСЖ» обыграл на выезде «Челси» в ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) прошел английский клуб. В обоих матчах ворота парижан защищал Сафонов.
«Это был хороший матч. Безусловно, с самых первых минут мы показали, что стремимся к победе и что приехали не за каким-либо другим результатом. Мы играли хорошо и доминировали. Наши соперники создали несколько моментов, но за исключением пары, было довольно спокойно. Мы показали свой настрой, что хотим побеждать в каждой игре, даже на выезде», — приводит слова Сафонова сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сафонов в текущем сезоне провел 15 матчей, в шести из которых отыграл на ноль.
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти