Футбол. Кубок России
1-й тайм
Зенит
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
11.75
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.87
П2
6.97
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.30
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.46
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.39
П2
10.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.91
П2
7.37
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.90
П2
2.82

«Было спокойно»: Сафонов о девяти сейвах в матче ЛЧ с «Челси»

Сафонов заявил, что ему спокойно далась игра с «Челси» в ЛЧ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что ему спокойно далась игра Лиги чемпионов против английского «Челси», в которой он отразил девять ударов по воротам.

Во вторник «ПСЖ» обыграл на выезде «Челси» в ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) прошел английский клуб. В обоих матчах ворота парижан защищал Сафонов.

«Это был хороший матч. Безусловно, с самых первых минут мы показали, что стремимся к победе и что приехали не за каким-либо другим результатом. Мы играли хорошо и доминировали. Наши соперники создали несколько моментов, но за исключением пары, было довольно спокойно. Мы показали свой настрой, что хотим побеждать в каждой игре, даже на выезде», — приводит слова Сафонова сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сафонов в текущем сезоне провел 15 матчей, в шести из которых отыграл на ноль.

Челси
0:3
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Статистика
Челси
ПСЖ
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
9
5
Угловые
9
3
Фолы
8
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти