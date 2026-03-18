Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
Все коэффициенты
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Все коэффициенты
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Все коэффициенты
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Все коэффициенты
Французские СМИ признали Сафонова лучшим игроком матча с «Челси»

L'Equipe признала Сафонова лучшим футболистом матча ЛЧ против «Челси».

Источник: Getty Images

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Французские СМИ поставили российскому вратарю Матвею Сафонову наивысшую оценку среди футболистов «Пари Сен-Жермен» по итогам ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Челси».

Во вторник «ПСЖ» обыграл на выезде «Челси» в ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) прошел английский клуб. В обеих встречах ворота парижан защищал Сафонов, в ответной игре он отразил девять ударов по воротам.

Издание L'Equipe поставило Сафонову за матч 8 баллов. «ПСЖ» полагался на великолепную игру Матвея Сафонова, который сделал несколько решающих сейвов", — говорится в статье газеты.

Телеканал RMC Sport дал Сафонову аналогичную оценку. Столько же получил лишь нападающий Хвича Кварацхелия, который был признан лучшим игроком матча по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Российский вратарь совершил множество сейвов, проявив невероятную реакцию и отразив решающие удары. Он также отдал голевой пас на Кварацхелию в первом тайме», — отмечают авторы канала.

Челси
0:3
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Статистика
Челси
ПСЖ
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
9
5
Угловые
9
3
Фолы
8
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти