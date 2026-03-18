Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Зенит
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.80
П2
12.25
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.82
П2
6.72
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.30
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.46
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.39
П2
10.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.91
П2
7.37
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.90
П2
2.82

Foot01: Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «ПСЖ»

Французский портал foot01.com опубликовал статью о голкипере «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвее Сафонове и его коллеге Люка Шевалье по итогам матча ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА-2025/2026 с «Челси».

Источник: Metaratings.ru

В заголовке материала отмечено, что 27-летний Сафонов «разрушил парижскую карьеру» 24-летнего Шевалье. Предполагается, что в летнее трансферное окно вратарь национальной сборной Франции из-за проигрыша конкуренции россиянину будет вынужден покинуть «ПСЖ».

Помимо того, автор статьи, журналист Клод Даутель назвал Сафонова безоговорочным первым номером «красно-синих».

17 марта в Лондоне на поле «Стэмфорд Бридж» подопечные Луиса Энрике разгромили «Челси» со счётом 3:0 и по сумме двух встреч (8:2) пробились в четвертьфинал ЛЧ. Всю игру в воротах парижан провёл Сафонов, получивший оценку в восемь баллов от газеты L'Equipe.

В сезоне-2025/2026 Сафонов провёл восемь матчей в Лиге 1 (девять пропущенных мячей, четыре матча «на ноль») и шесть игр в Лиге чемпионов УЕФА (семь пропущенных голов, два «сухих» поединка). Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 15 миллионов евро.

Челси
0:3
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Статистика
Челси
ПСЖ
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
9
5
Угловые
9
3
Фолы
8
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше