Рафинья признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Ньюкасл»

Бразилец забил два гола и сделал две результативные передачи.
Каталонцы одержали победу со счетом 7:2. По сумме двух матчей сине-гранатовые обыграли «сорок» со счетом 8:3.
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Эдди Хау
Голы
Барселона
Рафинья
(Фермин Лопес)
6′
Марк Берналь
(Херард Мартин)
18′
Ламин Ямаль
45+7′
Фермин Лопес
(Рафинья)
51′
Роберт Левандовски
(Рафинья)
56′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
61′
Рафинья
72′
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Эланга
(Льюис Холл)
15′
Энтони Эланга
(Харви Барнс)
28′
Составы команд
Барселона
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
8
Педри
13
Хоан Гарсия
82′
25
Войцех Щенсны
24
Эрик Гарсия
21′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
66′
42
Хави Эспарт
16
Фермин Лопес
66′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
66′
7
Ферран Торрес
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
11
Харви Барнс
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
45+5′
46′
21
Валентино Ливраменто
8
Сандро Тонали
55′
28
Джозеф Уиллок
60′
7
Жоэлинтон
17′
64′
4
Свен Ботман
10
Энтони Гордон
81′
18
Уильям Осула
20
Энтони Эланга
64′
23
Джейкоб Мерфи
Статистика
Барселона
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
13
5
Угловые
6
2
Фолы
9
13
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти