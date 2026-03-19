Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
П1
4.60
X
3.75
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
П1
1.60
X
4.37
П2
5.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
П1
3.11
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
П1
2.18
X
3.36
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
П1
6.00
X
4.12
П2
1.61
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
П1
1.37
X
4.80
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
П1
1.27
X
6.62
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
П1
2.52
X
3.47
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
П1
1.76
X
3.70
П2
5.30
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
П1
2.56
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
П1
1.40
X
4.97
П2
8.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
П1
1.68
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
П1
2.25
X
3.60
П2
3.22
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
П1
1.65
X
3.96
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
П1
2.32
X
3.65
П2
3.07
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
П1
1.40
X
5.13
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Рафинья признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Ньюкасл»

УЕФА признал форварда «Барселоны» Рафинью лучшим игроком ответного матча с «Ньюкаслом» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Бразилец забил два гола и сделал две результативные передачи.

Каталонцы одержали победу со счетом 7:2. По сумме двух матчей сине-гранатовые обыграли «сорок» со счетом 8:3.

Барселона
7:2
Первый тайм: 3:2
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Эдди Хау
Голы
Барселона
Рафинья
(Фермин Лопес)
6′
Марк Берналь
(Херард Мартин)
18′
Ламин Ямаль
45+7′
Фермин Лопес
(Рафинья)
51′
Роберт Левандовски
(Рафинья)
56′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
61′
Рафинья
72′
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Эланга
(Льюис Холл)
15′
Энтони Эланга
(Харви Барнс)
28′
Составы команд
Барселона
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
8
Педри
13
Хоан Гарсия
82′
25
Войцех Щенсны
24
Эрик Гарсия
21′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
66′
42
Хави Эспарт
16
Фермин Лопес
66′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
66′
7
Ферран Торрес
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
11
Харви Барнс
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
45+5′
46′
21
Валентино Ливраменто
8
Сандро Тонали
55′
28
Джозеф Уиллок
60′
7
Жоэлинтон
17′
64′
4
Свен Ботман
10
Энтони Гордон
81′
18
Уильям Осула
20
Энтони Эланга
64′
23
Джейкоб Мерфи
Статистика
Барселона
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
13
5
Угловые
6
2
Фолы
9
13
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
