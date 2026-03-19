Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

«Атлетико» проиграл «Тоттенхэму», но вышел в ¼ финала Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» выиграл у «Атлетико» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов — 3:2. Игра прошла в Лондоне.

Источник: Reuters

На 30-й минуте нападающий лондонской команды Рандаль Коло-Муани открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины гости отыгрались — забил форвард гостей Хулиан Альварес, но почти сразу полузащитник Хави Симонс вернул хозяевам преимущество. На 75-й минуте защитник мадридской команды Давид Ганцко сравнял счет. «Шпоры» вырвали победу благодаря реализованному пенальти Симонсом в концовке игры.

Первый матч «Атлетико» выиграл со счетом 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Барселоной».

Тоттенхэм Хотспур
3:2
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Игор Тудор
Диего Симеоне
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Рандаль Коло Муани
(Матис Тель)
30′
Хави Симонс
(Арчи Грэй)
52′
Хави Симонс
90+1′
Атлетико
Хулиан Альварес
(Адемола Лукман)
47′
Давид Ганцко
(Хулиан Альварес)
75′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
58′
24
Джед Спенс
7
Хави Симонс
39
Рандаль Коло Муани
37
Микки ван де Вен
29
Пап Метар Сарр
3
Раду Дрэгушин
66′
13
Дестини Удоджи
72′
23
Педро Порро
57′
74′
15
Лукас Бергвалль
11
Матис Тель
81′
4
Кевин Дансо
17
Кристиан Ромеро
70′
81′
22
Конор Галлахер
14
Арчи Грэй
81′
52
Каллум Олусеси
Атлетико
1
Хуан Муссо
3
Маттео Руджери
28′
24
Робен Ле Норман
17
Давид Ганцко
14
Маркос Льоренте
5
Джонни Кардозо
16
Науэль Молина
64′
6
Коке
20
Джулиано Симеоне
87′
2
Хосе Хименес
22
Адемола Лукман
56′
64′
9
Александр Серлот
90+2′
7
Антуан Гризманн
84′
10
Алекс Баэна
19
Хулиан Альварес
84′
23
Николас Гонсалес
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Атлетико
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
19
17
Удары в створ
10
6
Угловые
7
7
Фолы
16
8
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти