«Атлетико» проиграл «Тоттенхэму», но вышел в ¼ финала Лиги чемпионов

На 30-й минуте нападающий лондонской команды Рандаль Коло-Муани открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины гости отыгрались — забил форвард гостей Хулиан Альварес, но почти сразу полузащитник Хави Симонс вернул хозяевам преимущество. На 75-й минуте защитник мадридской команды Давид Ганцко сравнял счет. «Шпоры» вырвали победу благодаря реализованному пенальти Симонсом в концовке игры.
Первый матч «Атлетико» выиграл со счетом 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Барселоной».
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Игор Тудор
Диего Симеоне
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Рандаль Коло Муани
(Матис Тель)
30′
Хави Симонс
(Арчи Грэй)
52′
Хави Симонс
90+1′
Атлетико
Хулиан Альварес
(Адемола Лукман)
47′
Давид Ганцко
(Хулиан Альварес)
75′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
58′
24
Джед Спенс
7
Хави Симонс
39
Рандаль Коло Муани
37
Микки ван де Вен
29
Пап Метар Сарр
3
Раду Дрэгушин
66′
13
Дестини Удоджи
72′
23
Педро Порро
57′
74′
15
Лукас Бергвалль
11
Матис Тель
81′
4
Кевин Дансо
17
Кристиан Ромеро
70′
81′
22
Конор Галлахер
14
Арчи Грэй
81′
52
Каллум Олусеси
Атлетико
1
Хуан Муссо
3
Маттео Руджери
28′
24
Робен Ле Норман
17
Давид Ганцко
14
Маркос Льоренте
5
Джонни Кардозо
16
Науэль Молина
64′
6
Коке
20
Джулиано Симеоне
87′
2
Хосе Хименес
22
Адемола Лукман
56′
64′
9
Александр Серлот
90+2′
7
Антуан Гризманн
84′
10
Алекс Баэна
19
Хулиан Альварес
84′
23
Николас Гонсалес
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Атлетико
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
19
17
Удары в створ
10
6
Угловые
7
7
Фолы
16
8
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
