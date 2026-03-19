В «Ливерпуле» подтвердили травму Салаха

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попросил замену в матче Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая» из-за травмы, заявил главный тренер английского футбольного клуба Арне Слот.
В среду «Ливерпуль» обыграл дома «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. Салах отметился в игре голом и результативной передачей, но не сумел реализовать пенальти. Египтянин был заменен на 74-й минуте.
«Что касается травмы, он попросил замену не потому, что считал, что забил достаточно, а потому что что-то почувствовал, поэтому посмотрим, в каком он состоянии будет к выходным и после них», — приводит слова Слота с пресс-конференции сайт «Ливерпуля». «Тот факт, что он забил гол после промаха с пенальти незадолго до перерыва, говорит о многом. Затем Мо и команда вышли на поле во втором тайме так, как они это сделали. Сначала он отдал голевой пас Уго, отличный пас, а затем забил свой фирменный гол, которых у него было много на этом стадионе, прорвавшись в центр и отправив мяч в верхний угол. Это говорит о его психологической устойчивости, но, безусловно, и о силе команды, потому что о трудностях в этом сезоне можно говорить очень много», — добавил он.
Салаху 33 года, в текущем сезоне он провел 34 матча и забил 10 мячей. В следующем матче «Ливерпуль» примет «Брайтон» в рамках 31-го тура чемпионата Англии.
Арне Слот
Окан Бурук
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Мохамед Салах
45+4′
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
