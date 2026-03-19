«Галатасарай» подал жалобу в УЕФА из-за жуткой травмы игрока

В среду «Ливерпуль» обыграл дома «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. На 76-й минуте вышедший на замену Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за бровку и ударился о рекламный щит, после чего его большой палец правой руки зажало в конструкции щита. Ланг упал от боли на газон, в связи с кровотечением игрока унесли с поля на носилках. Клуб позднее сообщил, что 26-летний футболист получил серьезный порез и в ближайшее время должен быть прооперирован в Ливерпуле.