Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
«Галатасарай» подал жалобу в УЕФА из-за жуткой травмы игрока

«Галатасарай» подал жалобу в УЕФА из-за травмы Ланга.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Турецкий «Галатасарай» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с травмой полузащитника команды Ноа Ланга в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», сообщил генеральный директор клуба Эрай Язган.

В среду «Ливерпуль» обыграл дома «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. На 76-й минуте вышедший на замену Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за бровку и ударился о рекламный щит, после чего его большой палец правой руки зажало в конструкции щита. Ланг упал от боли на газон, в связи с кровотечением игрока унесли с поля на носилках. Клуб позднее сообщил, что 26-летний футболист получил серьезный порез и в ближайшее время должен быть прооперирован в Ливерпуле.

«После матча мы подали жалобу представителям УЕФА по этому вопросу. Они провели расследование. УЕФА оценит ситуацию. Мы консультируемся с юристами. Мы подадим в УЕФА иск о компенсации. Мы попросим рассмотреть наши претензии по поводу заработной платы. Если наша просьба не будет удовлетворена, может потребоваться судебный иск. Наш приоритет — здоровье наших игроков. Деньги — второстепенный вопрос. Мы также будем преследовать виновных в халатности в этом деле», — приводит слова Язгана HT Spor.

Ланг арендован «Галатасараем», права на игрока принадлежат итальянскому «Наполи». За 11 игр в составе стамбульского клуба полузащитник сборной Нидерландов забил два мяча.

Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 1:0
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Окан Бурук
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
45+4′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Статистика
Ливерпуль
Галатасарай
Удары (всего)
32
4
Удары в створ
14
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
6
2
Фолы
15
7
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти