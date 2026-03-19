Повредивший палец футболист «Галатасарая» успешно перенес операцию

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нидерландский полузащитник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Ноа Ланг, который получил травму пальца во время ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», успешно перенес операцию.
В среду «Ливерпуль» обыграл дома «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. На 76-й минуте вышедший на замену Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за бровку и ударился о рекламный щит, прищемив об него большой палец правой руки. После этого он упал на газон, из пальца шла кровь. В четверг «Галатасарай» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с травмой Ланга.
«Дерьмо случается. Операция прошла хорошо. Спасибо за все ваши сообщения», — написал Ланг в Instagram*, прикрепив фото из больничного лифта.
Нидерландец арендован «Галатасараем», права на игрока принадлежат итальянскому «Наполи». За 11 игр в составе стамбульского клуба полузащитник сборной Нидерландов забил два мяча.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Арне Слот
Окан Бурук
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Мохамед Салах
45+4′
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
