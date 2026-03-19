Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.75
X
3.86
П2
1.78
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
5.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.39
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.11
П2
1.57
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.62
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.48
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.97
П2
8.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.65
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.92
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.66
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.05
П2
8.00

Повредивший палец футболист «Галатасарая» успешно перенес операцию

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нидерландский полузащитник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Ноа Ланг, который получил травму пальца во время ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», успешно перенес операцию.

В среду «Ливерпуль» обыграл дома «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. На 76-й минуте вышедший на замену Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за бровку и ударился о рекламный щит, прищемив об него большой палец правой руки. После этого он упал на газон, из пальца шла кровь. В четверг «Галатасарай» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с травмой Ланга.

«Дерьмо случается. Операция прошла хорошо. Спасибо за все ваши сообщения», — написал Ланг в Instagram*, прикрепив фото из больничного лифта.

Нидерландец арендован «Галатасараем», права на игрока принадлежат итальянскому «Наполи». За 11 игр в составе стамбульского клуба полузащитник сборной Нидерландов забил два мяча.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 1:0
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Окан Бурук
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
45+4′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Статистика
Ливерпуль
Галатасарай
Удары (всего)
32
4
Удары в створ
14
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
6
2
Фолы
15
7
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти