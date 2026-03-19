Повредивший палец футболист «Галатасарая» успешно перенес операцию

В среду «Ливерпуль» обыграл дома «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. На 76-й минуте вышедший на замену Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за бровку и ударился о рекламный щит, прищемив об него большой палец правой руки. После этого он упал на газон, из пальца шла кровь. В четверг «Галатасарай» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с травмой Ланга.